부모님 잇몸관리… 홍삼톤으로 면역력 ‘쑥’ [설 선물 특집]

정겨운 가족과 친지, 이웃에게 마음을 전하는 설 명절을 앞두고 선물 시장이 한층 다채로워졌다. 유통·식품업계는 고물가?고환율로 인한 서민 어려움을 덜기 위해 실속과 합리성을 강조한 상품으로 구성을 확대했다. 동시에 초프리미엄 제품군도 다양화하며 선택의 폭을 넓혔다. 단순히 ‘값비싼 선물’이 아니라 이야기와 의미를 담은 상품이 늘어난 점이 눈에 띈다. 유통 채널도 변화하고 있다. 오프라인 중심이던 명절 선물 시장에 온라인 큐레이션과 라이브 방송이 더해지며 상품을 ‘보는’ 데서 ‘이해하고 공감하는’ 소비로 확장되고 있다. 사전 예약과 기획전, 온라인 채널을 활용한 다양한 구매 방식이 자리 잡으며 명절 준비도 한층 간편해지는 분위기다. 받는 사람의 취향과 라이프스타일을 고려한 맞춤형 구성과 환경을 생각한 친환경 가치 소비를 반영한 선택지도 늘고 있다.

건강식품업계는 구강 건강에 필수품인 잇몸약부터 다양한 효능을 지닌 홍삼까지 다양한 건강관리 선물세트를 내놓았다. 가족?친지, 이웃과 마음을 나누는 명절을 맞아 할인 이벤트도 진행한다.

동아제약 검가드 오리지널·검가드 센서티브 치약 선물세트

◆동아제약



동아제약은 잇몸질환 전용 구강청결제인 ‘검가드 오리지널’과 시린이와 잇몸질환 케어에 특화된 ‘검가드 센서티브 치약’을 함께 구성한 선물세트를 할인가로 선보인다. ‘검가드’는 동아제약이 만든 잇몸관리 전문 브랜드다. 잇몸과 잇몸뼈에 염증이 생기는 치은염·치주염 환자가 주 고객이다.



치은염과 치주염은 국민 5명 중 2명이 앓을 정도로 흔한 질병으로, 건강보험심사평가원(심평원)에 따르면 2024년 치은염 및 치주질환으로 치과를 찾은 외래 환자는 약 1958만명에 달했다. 노화로 인해 입안의 침 분비가 줄어들고 당뇨·고혈압 등 만성질환 치료약 복용으로 입 마름 현상이 심해지는 중장년층에게 더 흔하게 나타난다. 이렇게 침 분비가 줄어 입안이 마르면 세균이 번식해 염증 반응을 일으킨다. 심평원 조사 결과 2024년 치은염과 치주염으로 치과를 찾은 외래 환자 중 40%가 50·60대였다.



동아제약은 부모님 잇몸건강을 위한 설 명절 선물로 치은염·치주염 예방 효과가 있는 검가드 시리즈를 권한다. ‘검가드 오리지널’에는 잇몸 건강에 도움을 주는 유효 성분이 풍부하다. 연세대학교 치과대학병원과의 임상시험 결과 사용 6주 후 잇몸 염증지수는 50.9%, 잇몸 출혈 빈도는 56.9% 감소한 것으로 나타났다.

정관장 홍삼톤 선물세트

◆KGC인삼공사



KGC인삼공사의 홍삼 브랜드 정관장은 새해 건강 관리를 시작한 이들을 위한 ‘홍삼톤’ 선물세트를 출시했다. 1993년에 출시된 정관장 ‘홍삼톤’은 홍삼농축액에 엄선한 전통소재(부원료)를 더한 피로관리 전문 브랜드다. 지난 30여년 동안 꾸준히 인기를 유지하며 홍삼의 대중화를 이끌었다. 2011년 연 매출 1000억원을 돌파한 후 한 해 100만 세트가 팔리는 등 정관장의 대표 스테디셀러로 꾸준한 인기를 얻고 있다. 최근 10년간 누적 매출이 1조원을 넘어섰다.



인삼공사 관계자는 “좀 더 부드러운 맛을 지닌 홍삼톤은 홍삼을 처음 접하는 사람들도 거부감 없이 섭취할 수 있는 제품”이라며 “홍삼톤 섭취 시 면역력 개선을 포함한 홍삼의 다양한 효능을 한 번에 충족할 수 있다”고 설명했다.



‘홍삼톤리미티드’는 더욱 차별화된 프리미엄 제품을 찾는 고객을 위한 제품으로, 상위 2% 수준의 최고 등급 홍삼인 ‘지삼’에 녹용과 희귀 버섯 등의 전통소재(부원료)를 더했다.



정관장은 18일까지 ‘올 설에도 정관장으로 말해요’ 프로모션을 진행한다. 가족과 지인에게 선물하기 좋은 ‘홍삼정’, ‘에브리타임’, ‘홍삼톤’, ‘천녹’, ‘화애락’, ‘다보록’ 등 인기 제품 구매 시 할인 혜택을 제공한다. 오리지널 침향으로 만든 ‘기다림 침향’, 혈당관리 전문 브랜드 ‘지엘프로’ 등 정관장의 다른 제품도 할인된 가격으로 판매한다.

