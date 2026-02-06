[올림픽] 단체전으로 데뷔전 치른 신지아 "엄청 긴장하지 않은 건 의외"

"점프가 살짝 흔들린 게 아쉽지만 그래도 나머지 요소는 연습했던 만큼 나온 것 같아요."



2026 밀라노·코르티나담페초 대회를 통해 동계 올림픽 무대를 처음 밟은 피겨 여자 싱글 신지아(세화여고)가 팀 이벤트(단체전)에서 잡은 감각을 개인전으로 이어가겠다는 의지를 드러냈다.

피겨스케이팅 단체전 여자 싱글 신지아가 6일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 팀 이벤트 단체전 여자 싱글 쇼트프로그램에서 연기를 하고 있다.

신지아는 6일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 피겨 팀 이벤트(단체전) 여자 싱글 쇼트프로그램을 마친 뒤 "생각보다 막 긴장되지 않았다"라며 "저도 좀 의외라고 생각했다"고 웃음을 지었다.



이날 신지아는 기술점수(TES) 37.93점에 예술점수(PCS) 30.87점을 합쳐 68.80점을 받았다. 자신의 최고점수(74.47점)에 크게 미치지 못하는 아쉬운 성적이다.



신지아는 현지시간 4일 밀라노에 도착해 전날 첫 연습을 치르는 악조건 속에서 분투를 펼쳤다.



경기를 끝낸 뒤 취재진과 만난 신지아는 "처음으로 올림픽 단체전에 출전할 수 있게 돼 영광"이라며 "개인전에 앞서 경기 감각을 느낄 수 있어서 다행"이라고 말했다.



그는 "올림픽이라고 해서 크게 다르게 느껴지지는 않았다. 다른 대회 때랑 똑같은 긴장감을 가져가면서 경기를 치렀다"라며 "솔직히 많이 긴장할까 걱정했는데 무대에 오르니 생각보다 엄청나게 긴장되지는 않아서 저도 의외라는 생각을 했다"고 말했다.



쇼트프로그램 배경음악이 나오기 전에 첫 번째 점프 과제(트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프)만 생각했다는 신지아는 "웜업 때도 그렇고 점프 하나를 뛸 때마다 응원 소리가 커서 즐겁게 단체전을 치렀다"라며 "모든 게 즐거웠다"고 미소를 지었다.



신지아는 "단체전에서 느꼈던 감을 잊지 않고 개인전까지 잘 마무리했으면 좋겠다"라며 "정말 연습을 열심히 했다. 그런 부분까지 모두 보여드리고 싶다"고 강조했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지