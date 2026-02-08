포항시, ‘연오세오호’ 활용 동해안 해파랑길 해상 현장점검 실시

경북 포항시는 5일 다목적행정선 ‘연오세오호’를 활용해 동해안 해파랑길 단절구간에 대한 해상 현장점검을 실시했다고 8일 밝혔다.

이번 점검은 신강수 푸른도시사업단장 등 공무원 10여 명이 참석했다.

포항시는 5일 다목적행정선 ‘연오세오호’를 활용해 동해안 해파랑길 단절구간에 대한 해상 현장점검을 실시하고 있다. 포항시 제공

점검단은 송도부두를 출발해 청림동부터 도구해수욕장, 연오랑세오녀 테마공원, 동해 발산항을 둘러보며 해안 둘레길과 연안 경관 등을 확인했다.

특히 육상에서는 확인하기 어려운 해안 절벽 구간을 해상에서 직접 둘러보며 해파랑길 신규 사업구간 발굴을 통해 지역 주요 관광지인 연오랑세오녀 테마공원과 연계해 해안 관광 동선을 확장하고, 해파랑길을 지역 대표 해양관광 자원으로 육성하기 위한 발전 방향도 함께 모색했다.

신강수 푸른도시사업단장은 “해안 둘레길은 시민과 관광객 모두가 즐길 수 있는 중요한 관광·휴식 자원”이라며, “신규 구간 발굴과 관광자원 연계를 통해 경쟁력 있는 해안 관광 인프라로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

포항시는 이번 현장확인 결과를 바탕으로 시민과 관광객 모두가 쾌적하게 이용할 수 있는 해안 보행환경 조성에 힘쓸 계획이다.

