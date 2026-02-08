[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 8일 (일요일) 04년생 현재 금전으로 긴박하다

96년생 선`후 순서를 분명히 지켜야 뒷말이 없다. 84년생 바라던 일이 조금씩 풀린다. 72년생 깊이 파고들면 다틈이 생긴다. 60년생 한가지라도 이루도록 노력하자. 48년생 이제는 숨통이 트인다. 36년생 이사는 안하는 것이 좋다.

97년생 틈새를 보이면 경쟁자가 들어온다. 85년생 정도를 가면 주위에서 돕는다. 73년생 동반자 인연은 일생 사랑하자. 61년생 정신적인 일로 심신이 허하다. 49년생 금전면에 해결에 조짐이 보인다. 37년생 우선 일부터 시작해 보자.

98년생 중요한 임무를 맡아 능력을 발휘한다. 86년생 자신있는 분야에만 관여하라. 74년생 자신의 분순에 맞게 처신하자. 62년생 가볍운 말에 후회를 남긴다. 50년생 말로 주고 되로 받는 운이다. 38년생 순리에 따르면 덕이온다.

99년생 상대에게 바라기 전에 내가 먼저 보여주라. 87년생 거래에 실수가 있겠으니 주의하라. 75년생 허영심에 빠지지 말자. 63년생 다수의 의견에 따르면 좋다. 51년생 솔선수범해야 유익한 운이된다. 39년생 아랫사람에 화나도 참아야 된다.

00년생 전체적인 윤곽을 파악하자. 88년생 지나친 호기심은 해롭다. 76년생 손재수가 있어니 조심하자. 64년생 눈앞에 이익만 급급하지 말자. 52년생 사리에 맞게 행동하면 덕이온다. 40년생 중요한 결단은 일단 보류하자. 28년생 일이 발생하면 놀라움이 더해진다.

01년생 명분은 좋은데 실상은 없다. 89년생 소문에 귀를 기울여라. 77년생 발상의 전환이 필요한 때다. 65년생 약속만 지킨다면 일은 풀린다. 53년생 그동안 닦은 실력을 발휘한다. 41년생 변화는 가능한 한 피하자. 29년생 한 템포 느리게 움직일 것이 좋다.

02년생 뜬구름 잡지 말고 일에 충실해라. 90년생 새로운 인연은 신중하게 맺어라. 78년생 가뭄 끝에 단비가 내린다. 66년생 친한 사이일수록 예의 지키자. 54년생 헛 소문에 휩쓸리지 말자. 42년생 몸과 마음이 바쁜 운이다. 30년생 막혔던 일이 시원스럽게 뚫려 나가는 운.

03년생 동료와 친구들과 박자를 맞추자. 91년생 너무 조급하게 서두르지 마라. 79년생 집안에 웃음꽃이 피어난다. 67년생 사소한 일에는 너무 연연하지 말자. 55년생 편법보다는 정도로 처리하자. 43년생 가족에 반가운 소식이 온다. 31년생 기러기가 순풍을 만났으니 만사형통할 운.

04년생 현재 금전으로 긴박하다. 92년생 결정하는 일은 신중히 하라. 80년생 일에 정신이 산만한 운이다. 68년생 타인에 편견을 갖지 말자. 56년생 남의 떡이 크게 보이는 법이다. 44년생 오늘 할 일은 미루지 말자. 32년생 섣부른 판단과 약속을 조심하라.

05년생 서남방에서 좋은 소식이 온다. 93년생 고비가 있겠으니 주의하라. 81년생 마무리를 잘해야 가치가 있다. 69년생 돌다라도 두드려 보고 건너라. 57년생 장애물은 일단 피하고 보자. 45년생 즉흥적인 약속은 자제하자. 33년생 기다림보다는 찾아 나서는 방법이 좋다.

06년생 재운도 왕성한 운이다. 94년생 필요 없는 지출이 늘어나겠다. 82년생 결과만큼 과정도 중요하다. 70년생 비 온 뒷에 땅이 굳어지는 법. 58년생 성급하게 일을 추진하지 말자. 46년생 명예가 따르는 운이다. 34년생 기다림보다는 찾아 나서는 방법이 좋다.

95년생 결정하는 일은 신중히 하라. 83년생 이웃과 상충을 조심하자. 71년생 귀인과 뜻을 함께하면 행복이 온다. 59년생 변덕으로 일에 실수를 가져온다. 47년생 억지로 밀어붙이면 실패한다. 35년생 자손의 일로 기뻐다. 집안에 경사가 있다.

백운철학원

