고효능 클린 뷰티 ‘온그리디언츠’, 성수동서 첫 팝업스토어…“50% 할인 혜택”

고효능 클린 뷰티 브랜드 ‘온그리디언츠’는 31일부터 다음달 23일까지 약 한 달간 서울 성동구 연무장길에 위치한 ‘성수 LECT’에서 첫 팝업스토어 ‘온그리디언츠 이너글로우 VIP 라운지’를 선보인다.

‘온그리디언츠 이너글로우 VIP 라운지’ 공식 포스터. 온그리디언츠 제공

신제품 출시를 기념해 열리는 이번 팝업스토어에서는 △현장 구매 시 전 제품 50% 할인, △ 사전 예약 후 방문 시 신제품 ‘스킨 베리어 카밍 로션 EX’ 80ml 본품 증정 등 파격적인 혜택을 제공한다.

특히, 온그리디언츠 제품들을 중심으로 한 ‘속광 레시피 / 루틴 가이드’와 ‘화잘먹 TIP’을 체험할 수 있는 △청담샵 아티스트들의 ‘화잘먹’ 메이크업 스페셜 클래스, △’화잘먹 미니어처’ 제품 체험, △커스텀 키링 꾸미기 DIY 체험 등 다채로운 프로그램들로 구성된다.

이밖에 △모든 방문 고객 대상 선물 증정 이벤트, △현장 구매 시 랜덤 박스 참여 등 색다른 행사들도 마련될 예정이다.

앞서 온그리디언츠는 누적 판매량 500만 개를 기록한 기존 로션의 후속 제품으로 이달 ’스킨 베리어 카밍 로션 EX’를 출시한 바 있다.

한편, 이번 팝업스토어는 브랜드 컨셉 스토어 원스톱 운영대행 솔루션으로 주목받고 있는 레페리의 인테리어 기업인 ‘알렉스디자인(ALX Design)’이 디자인부터 시공·설계, 현장 운영, 사후 바이럴 관리까지 전 과정을 총괄해 종합적으로 관리한다.

