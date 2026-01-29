볼보, 한국보육진흥원에 2억 5000만 원 전달

사진=볼보자동차코리아 제공

볼보자동차코리아(대표: 이윤모)가 한국보육진흥원에 ‘패밀리 세이프티 캠페인(Family Safety Campaign)’의 운영 기금 2억 5000만원을 기부했다고 29일 밝혔다.

볼보자동차코리아는 한국보육진흥원과의 협력을 통해, 출산 및 육아에 대한 인식을 개선하고 부모와 아이 모두가 행복한 사회를 만들어 나가는 사회공헌활동을 지속적으로 전개하고 있다.

이는 볼보자동차의 ‘인간 중심(Human-centric)’ 철학에 기반한 지속가능성의 가치를 저출생 현상이 심화된 국내에 맞춰 해석한 행보로, 가족 구성원 모두가 적극적으로 육아에 동참할 수 있도록 다양한 활동을 마련하고 있다.

대표적인 활동으로 ▲아이들의 보행 안전을 지키는 ‘어린이 안전 키링’을 약 1만 5000여 개 제작해 전국 육아종합지원센터에 배포 ▲ESG 활동을 인증하는 ‘우리가족 지구사항 캠페인’ ▲아파트 단지 내 교통사고를 예방하는 ‘볼수록 보여요’ 캠페인 등이 있다.

이외에도 작년 12월 진행한 ‘볼보 장난감 병원’과 같이 부모와 아이가 함께 참여할 수 있는 다양한 전시장 체험 프로그램을 지속 개발하고 운영하며, 스웨덴식 가족 친화 문화를 한국 사회에 꾸준히 알리고 있다.

볼보자동차코리아 이윤모 대표는 “미래 세대를 위해 지속가능한 사회를 만들겠다는 볼보자동차의 약속을 한국보육진흥원과 함께 이어가고 있다”며 “가족 모두의 안전을 최우선 가치로 삼고 있는 볼보자동차코리아는 앞으로도 출산 및 육아에 대한 긍정적인 인식이 확산될 수 있도록 지역 사회와 동행할 것”이라고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지