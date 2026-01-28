김동연 “김건희, 또다시 사법 정의 비켜 가…지체된 정의 바로 세워야”

김동연 경기도지사가 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 자본시장법 위반, 정치자금법 위반 혐의 등에 대해 무죄를 선고받은 데 대해 “또다시 사법 정의를 비켜나갔다”고 비판했다.

김동연 지사 SNS 캡처

김 지사는 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 재판부가 김 여사에게 금품수수 혐의 등만 유죄로 인정한 것에 대해 “지체된 정의는 반드시 바로 세워져야 한다”며 이같이 말했다.

그는 김 여사를 가리켜 ‘법 위에 군림해 왔던’이라는 표현을 썼다. 이어 “이제 시작일 뿐이다. 명명백백히 밝혀내야 할 중대 비리 의혹이 산적해 있다”면서 “특히 2차 종합특검을 통해 전면적 진상규명으로 나아가야 한다”고 주장했다.

그러면서 “가장 악질적인 사안이 양평 고속도로 종점 변경”이라며 “국가사업을 가족사업으로 사유화한 권력형 비리의 종합판”이라고 지적했다.

김 지사는 “정의가 바로 서는 그날까지 끝까지 지켜보겠다”고 강조했다.

이날 서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성)는 김 여사의 특정범죄가중처벌법상 알선수재 등 혐의 사건 선고 공판에서 김 여사가 청탁을 받고 금품을 수수한 혐의 일부를 유죄로 인정해 징역 1년8개월을 선고했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지