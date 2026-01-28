BBQ, 자사 앱 누적 회원 500만 돌파…“서비스 품질 더 높이겠다”

제너시스BBQ 그룹은 자사 애플리케이션(앱)의 누적 회원 수가 500만명을 돌파했다고 28일 밝혔다. BBQ 제공

제너시스BBQ 그룹은 자사 애플리케이션(앱)의 누적 회원 수가 500만명을 돌파했다고 28일 밝혔다.

앞서 2019년 치킨 프랜차이즈 업계 최초로 자사 앱을 론칭한 BBQ는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 외식 환경이 급변하던 2020년, 가맹점 운영 안정과 매출 유지를 최우선 과제로 삼고 BBQ앱을 본격 활용하기 시작했다.

BBQ는 앱으로 쌓인 고객 소비 패턴과 주문 흐름을 분석해 가맹점 매출 증대와 연계하고, 고객의 취향을 반영한 메뉴 개발에도 이를 활용하고 있다.

고객이 체감할 수 있는 혜택과 이용 편의성을 높이기 위해 주문 과정 간소화, UI·UX 개선, 맞춤형 혜택 제공도 지속적으로 추진해왔다.

이는 BBQ앱 이용률과 고객 충성도 상승으로 이어져 누적 회원 수 500만명을 넘어서며 주요 주문 플랫폼으로 자리 잡았다.

BBQ 관계자는 “앞으로도 다양한 요청사항들을 반영해 서비스 품질과 완성도를 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.

