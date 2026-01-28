제18회 한양언론인상에 김태정 아리랑국제방송 사장 등 4명 선정

한양대 출신 언론인 모임인 한양언론인회는 ‘제18회 한양언론인상’ 수상자로 김태정 아리랑국제방송 사장, 민필규 KBS부산방송총국장, 정창원 MBN 기획실장 겸 이사, 이호준 전자신문 편집국장 4명을 선정했다고 28일 밝혔다.

김 사장은 1962년생으로 1996년 아리랑TV 공채1기로 입사해 영상뭉수출지원센터장을 역임했다. 2007년 퇴사 후 유나이티드미디어를 설립해 영상물 해외 유통배급에 기여했고, 2024년 6월 문화체육관광부로부터 국제방송교류재단(아리랑국제방송) 신임 사장으로 임명됐다.

민 총국장은 1969년생으로 1995년 KBS 기자 공채 22기로 입사해 법조팀장, 산업팀장, 시사제박부장, 이사회 사무국장, 전략기획실장 등을 역임했다.

정 기획실장겸 이사는 1970년생으로 1996년 MBN 기자로 입사해 국회팀장, 시사기획부장, 문화스포츠부장, 경제부장, 산업부장, 사회부장, 정치부장, 시사제작국장 등을 지냈다.

이 편집국장은 1974년생으로 1999년 전자신문 기자로 입사해 산업정책부장, 정치정책부장, ICT융합부장, 전자모빌리티부 부국장, 디지털미디어국 부국장, 전국부 부국장을 맡았다.

한양언론인회는 다음 달 4일 서울 중구 더플라자호텔에서 2026 한양언론인의 밤 행사를 열고 시상식을 가질 예정이다.

한편 한양언론인회는 지난 1998년 11월 26일 창립했으며, 현재 국내외 언론사에 한양대 학부 졸업생 900여 명 동문이 속해 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지