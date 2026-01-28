29기 현숙, 연예인급 미모 비결 고백 “보톡스·필러 시술 받았다”

SBS플러스, 촌장엔터테인먼트TV 제공

ENA·SBS플러스 예능 프로그램 '나는 솔로' 29기 출연자 현숙이 달라진 미모의 비결을 솔직하게 공개했다.

29기 현숙은 25일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 '무물'(무엇이든 물어보세요)을 진행했다.

이날 현숙은 단발머리 스타일로 등장하며 한층 변화된 외모를 선보여 동기 출연자들의 시선을 사로잡았다.

현숙의 외모 변화에 누리꾼들의 이목도 집중됐다. 온라인상에서는 "다른 사람 같다" "배우 안은진을 닮았다"는 반응과 함께 "비결이 뭐냐" "어떤 시술을 받은 것이냐" 등 시술 정보를 묻는 댓글이 잇따랐다.

이에 현숙은 자신의 인스타그램 스토리에 방송의 한 장면을 캡처해 올리며 직접 설명에 나섰다. 그는 "저도 신기해서 계속 바라본 어제의 제 모습"이라며 "보톡스와 필러 시술을 받았다"고 밝혔다.

이어 메이크업을 도와준 숍에 대한 감사 인사도 덧붙였다. 이후 인스타그램 스토리를 통해 진행한 질의응답에서도 현숙은 "지방이식은 하지 않았고 보톡스와 필러 시술만 했다"며 "입술 필러는 하지 않았으며 입꼬리는 보톡스 효과"라고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지