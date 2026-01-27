골든블루, 면세점 전용 ‘카발란 미니어처 기프트 세트’ 한정 출시

골든블루 인터내셔널은 타이완 대표 싱글몰트 위스키 ‘카발란’의 면세점 전용 한정판인 ‘카발란 미니어처 위스키 기프트 세트’를 출시한다고 27일 밝혔다.

이번 제품은 ‘카발란’을 생산하는 킹카그룹(King Car Group)’이 아시아 시장을 겨냥해 출시한 특별한 에디션으로 ‘카발란’의 다양한 캐스크와 풍미를 느낄 수 있는 면세점 전용 기프트 세트다. 국내를 포함해 싱가포르, 베트남, 태국 등 아시아 주요 면세점을 중심으로 판매될 예정이다.

이번 ‘카발란 미니어처 세트’는 ‘카발란’의 프리미엄 라인업인 ‘카발란 솔리스트(Kavlan Solist)’ 시리즈에 대한 탐험이라는 메시지를 담아 50ml의 미니어처 형태로 컴팩트하게 제작된 것이 특징이다. 전 세계적으로 인정받은 ‘카발란’ 특유의 열대 과일 풍미를 다채롭게 경험할 수 있어 위스키 초심자에게 매력적인 입문 세트다.

특히 이번 한정판 세트는 ‘카발란’을 숙성할 때 사용되는 주요 캐스크 4종의 특징을 하나의 패키지로 경험할 수 있어 ‘카발란’ 애호가들에게 큰 인기를 끌 것으로 예상된다. 패키지는 △카발란 엑스버번 오크(ex-Bourbon Oak) △카발란 와인 오크(Wine Oak) △카발란 브랜디 오크(Brandy Oak) △카발란 포트 오크(Port Oak) 등 4종의 싱글몰트 위스키로 구성됐다.

이번에 구성된 ‘카발란’ 오크 시리즈 4종은 기존 ‘카발란’ 오크 라인업들과 달리 알코올 도수 54%로 출시돼 위스키 본연의 풍미를 더욱 즐길 수 있다. 이번 한정판 미니어처 세트 출시를 통해 소비자들에게 처음 선보이는 라인업이다.

먼저 ‘카발란 엑스 버번 오크’는 부드럽고 균형 잡힌 팔레트가 특징이다. 은은한 우디함과 상쾌한바닐라 노트가 카발란 특유의 열대과일 아로마와 어우려져 깊이 있으면서도 조화로운 풍미를 느낄 수 있다.

‘카발란 와인 오크’는 독창적인 STR(Shave(깎기), Toast(굽기), Rechar(다시 태우기)) 캐스크 숙성을 통해 풍부한 바디감과 함께 멜론, 카라멜의 달콤함이 어우러진 열대 과일 풍미를 즐길 수 있는 제품으로 배럴 처리와 숙성에 있어 카발란의 혁신적인 장인정신을 보여준다.

‘카발란 브랜디 오크’는 프랑스와 유럽산 브랜디 캐스크에서 숙성돼 신선한 복숭아와 딸기, 달콤한 리치향이 어우러진 복합적인 맛을 지녔으며 부드러운 단맛과 함께 길고 우아한 여운이 이어진다.

‘카발란 포트 오크’는 포트 와인 특유의 달콤함과 풀바디 텍스처가 스며들어, 매력적인 과일 캐릭터와 우디, 꿀 같은 달콤함이 매끄러우면서도 복합적인 풍미로 조화롭게 어우러진다.

이번 ‘카발란 미니어처 세트’는 품질뿐만 아니라 패키지 디자인 역시 고급스럽게 기획돼 소장 가치를 한층 더 높였다. 특히 메탈릭 피니시 아트페이퍼와 엠보싱 골드 로고를 적용해 작은 사이즈임에도 격식있는 선물로 완성도를 갖췄다.

박소영 골든블루 인터내셔널 대표이사는 “이번 ‘카발란 미니어처 세트’는 ‘카발란’의 차별화된 제품 경쟁력과 숙성 기술을 한 번에 경험할 수 있는 제품으로 ‘카발란’의 브랜드 가치를 확인할 수 있는 제품이다”며 “앞으로도 국내뿐 아니라 전 세계 소비자에게 ‘카발란’의 브랜드 가치를 직관적으로 전달하기 위한 다채로운 제품을 선보일 예정이다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지