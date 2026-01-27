노스페이스, 김나영 패밀리와 함께 봄맞이 ‘패밀리 아웃도어룩’ 화보 공개

영원아웃도어글로벌 아웃도어 브랜드 노스페이스는 방송인 김나영 패밀리와 함께한 2026년 봄 시즌 캠페인 화보 일부를 공개했다고 27일 밝혔다.

영원아웃도어 제공

노스페이스는 감각적이고 유니크한 스타일링과 진솔한 이미지로 많은 이들로부터 사랑받고 있는 ‘워너비 패셔니스타’ 김나영을 지난 가을에 홍보대사로 발탁한 것을 시작으로, 두 아들인 신우와 이준에 이어, 화가 마이큐를 노스페이스 홍보대사로 추가 발탁하는 한편, 김나영 패밀리 완전체가 모두 함께한 ‘패밀리 아웃도어룩’을 선보였다.

공개된 화보에서 김나영 패밀리는 트레킹, 러닝 등 다양한 봄철 아웃도어 활동을 즐기면서 각자가 지닌 매력을 선보였다. 김나영은 특유의 감각적인 모습으로 아웃도어룩을 소화했고, 두 아들인 신우와 이준은 활동적이면서 발랄한 아웃도어룩을 선보였다. 이어 마이큐는 데일리룩으로도 손색이 없을 정도로 스타일리시하면서도 편안한 느낌의 아웃도어룩을 선보였다.

노스페이스는 김나영 패밀리의 봄 시즌 화보 공개를 시작으로 다양한 봄 신제품을 선보일 예정이다. 김나영이 선보인 ‘노벨티 올레마 후디’는 지난 봄 1인 1매 한정 판매에도 불구하고 완판을 기록한 뒤 리셀 시장마저 뜨겁게 달군 ‘노벨티 올레마 재킷’ 특유의 은은한 광택감을 바탕으로, 편안함을 강조할 수 있는 후드 디테일과 포인트 아이템으로 활용하기 좋은 와인 컬러로 업그레이드되어, 한층 더 스타일리시한 아웃도어룩을 완성시켜준다.

또한 마이큐가 착장한 ‘올레마 재킷’은 베이직한 디자인과 자연스러운 핏을 바탕으로 데일리 아이템으로 폭넓게 활용하기 좋고, 미니미(Mini-Me) 디자인의 ‘키즈 노벨티 올레마 재킷’도 함께 출시되어 편안하면서도 유니크한 패밀리룩으로 연출하기 좋다.

성가은 영원아웃도어 사장은 “자연과 도심을 넘나드는 김나영 패밀리만이 보여줄 수 있는 감각적인 스타일링과 사랑스러운 매력을 살려, 새 봄에 잘 어울리는 화보를 준비했다”며, “고유의 헤리티지를 바탕으로 기능성과 디자인이 한층 업그레이드된 노스페이스 신제품과 다가올 새 봄을 활기차고 스타일리시하게 보내시길 바란다”고 말했다.

