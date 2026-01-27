‘中귀화’ 린샤오쥔, 중국 국가대표로 8년 만에 올림픽 출전

중국 쇼트트랙 대표 명단에 이름을 올린 린샤오쥔. 뉴스1

2018 평창 동계올림픽에서 한국에 금메달을 선사했던 쇼트트랙 선수 린샤오쥔(29·전 한국명 임효준)이 오는 밀라노 올림픽에 중국 대표팀 소속으로 출전한다. 이번 올림픽 출전은 그가 8년 만의 복귀하는 무대로 화제를 모으고 있다.

중국 국가체육총국은 지난 23일 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 참가 선수 124명의 명단을 발표했다. 공개된 중국 쇼트트랙 대표 명단에는 린샤오쥔이 포함됐다.

린샤오쥔은 2019년 6월 국가대표 훈련 도중 황대헌 선수의 바지를 내리는 장난으로 선수 자격 1년 정지라는 징계를 받았다. 2심과 대법원에서 ‘동료 선수들 사이의 장난으로 볼 여지가 있다’고 판단해 무죄를 확정했지만, 그는 올림픽 출전을 위해 중국으로 귀화했다.

그렇지만 '한 선수가 국적을 바꿔서 올림픽에 출전하려면 기존 국적으로 출전한 국제대회 이후 3년이 지나야 한다'는 국제올림픽위원회(IOC) 규정에 따라 그는 2022 베이징 동계올림픽 참가에 고사해야 했다.

올림픽에 참가하지 못하는 기간 동안 린샤오쥔은 중국 국내 대회 및 쇼트트랙 월드컵에만 얼굴을 비췄고, 2025-2026 시즌에 복귀해 월드투어 3회 대회 남자 500m에서 은메달을 획득하며 건재한 실력을 입증했다.

한편 린샤오쥔은 2019년 평창 동계올림픽에서 한국 대표팀으로 출전해 남자 1500m 금메달과 500m 동메달을 획득했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지