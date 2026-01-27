'팀 옥순' 나솔 14기 옥순, 결혼 소식 전해…"설레이는 요즘"

ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO(나는 솔로)' 14기에 출연했던 옥순이 결혼 소식을 전했다.

25일 옥순은 자신의 인스타그램에 결혼식 사진을 여러 장 게시했다. 사진에는 옥순이 신부 메이크업을 마친 모습과 본식 장면이 담겼다.

앞서 옥순은 지난달 말 "내일을 이야기하는 일이 설레는 요즘"이라며 웨딩드레스를 입고 찍은 사진을 올려 이목을 끈 바 있다.

이를 본 누리꾼들은 "얼굴에 사랑받고 있다는 게 다 보인다" "디즈니에 나오는 공주님 같다" "항상 응원했는데 좋은 소식 있어 너무 기쁘다" 등 축하한다는 반응을 보였다.

14기 옥순은 방송 당시 '팀 옥순' 발언으로 화제를 모았다. 3대1 데이트 도중 건배사로 '팀 옥순'이라고 발언해 화제의 중심에 섰다.

한편 옥순은 나는 솔로 출연 이후 자신의 유튜브에 "이미지가 방송 때문에 훼손된 부분이 있다"며 "내가 빌런으로 편집할 수 있는 소재를 많이 제공한 거 같다. 출연자분들은 날 투명 인간 취급했고 현실로 돌아와서 너무 힘들었다"고 토로한 바 있다.

14기 옥순은 승무원 출신으로, '나는 솔로'와 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다(나솔사계)'에 모두 출연했다. 남편의 직업과 나이 등의 정보는 밝혀진 것이 없다.

