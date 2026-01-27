식약처 ‘두쫀쿠’ 조리·판매점 위생 등 집중 점검

두쫀쿠. 사진= 이수민 기자

식품의약품안전처는 최근 인기를 모으고 있는 ‘두바이 쫀득 쿠키’(두쫀쿠) 등 디저트류를 조리·판매하는 배달음식점, 무인 아이스크림 전문 판매점 등 3600여 곳을 집중 점검한다고 27일 밝혔다.

이날 식약처에 따르면 점검은 오는 2월 2일부터 6일 17개 지방자치단체와 함께 진행한다.

배달음식점에서는 그동안 위반 빈도가 높았던 식품·조리장의 위생적인 취급, 방충망, 폐기물 덮개 설치 등 시설기준 준수, 건강진단 실시 여부 등을 살핀다.

특히 두바이 쫀득 쿠키의 재료가 주로 수입식품인 점을 고려해 무신고 수입식품 또는 소비기한 경과 식품 보관·사용 여부 등을 집중적으로 점검한다는 계획이다.

무인 아이스크림 판매점은 소비기한 경과 제품 보관, 보관 부주의로 인한 변질 등 소비자 신고가 많은 항목을 중심으로 점검한다.

식약처는 집중 점검과 함께 두쫀쿠 등 조리식품 약 100건을 무작위로 수거해 식중독균 등도 검사한다.

식약처는 “올해도 소비 동향을 고려해 두바이 쫀득 쿠키와 같이 시장 유행을 선도하는 품목, 식중독 발생 이력 등을 반영해 점검 대상을 선정할 예정”이라고 말했다.

한편 배달 앱 등에서 ‘두바이 쫀득 쿠키’를 검색하면 카페가 아닌 순대국밥, 닭발, 아귀찜 매장들이 검색 결과에 나타나기도 한다.

두쫀쿠의 인기로 시중에서 구하기 힘든 디저트다 보니 ‘메인 메뉴를 시키면 두쫀쿠를 주문할 수 있다’ 등의 는 조건을 걸어 매출을 올리는 전략이다.

이에 국밥집에서 파는 쿠키임에도 불구하고 재료(카다이프) 수급이 어려워 금방 품절되는 진풍경이 벌어지기도 하는데, 카다이프 대신 소면이나 시리얼을 넣어 만드는 경우가 있어 확인이 필요하다.

특히 디저트 전문점이 아니기에 제조 시설의 위생이나 보관 상태가 적절한지 리뷰 등을 통해 체크하는 것이 좋겠다.

