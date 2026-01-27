유도훈·전희철이 뜬다…2026 KBL 유스 코치아카데미 개최

2026 KBL 유스 코치아카데미 포스터. KBL 제공

한국프로농구(KBL)은 일반 초·중·고 교사와 KBL 유소년클럽 코치를 대상으로 한 ‘2026 KBL 유스 코치아카데미’를 개최한다고 27일 밝혔다.

KBL에 따르면, 이번에 신설된 ‘2026 KBL 유스 코치아카데미’는 일반 학교 및 유소년 농구 현장에서 활동 중인 선생님과 지도자들에게 전문적인 교육을 제공하기 위해 개설됐다. 코칭 역량과 지도력을 향상시키는 것이 핵심 목적이다. 아카데미는 총 4기수로 운영되며 각 기수당 약 30~40명이 참여해 1박2일 일정으로 진행될 예정이다.

교육 프로그램은 대상별 맞춤형 과정으로 구성된다. 학교 교원을 대상으로 진행되는 프로그램은 학교 현장에서 바로 적용 가능한 △테이핑법 △운동 전 워밍업 훈련 △기본기 훈련 등으로 구성됐다. KBL 유소년 클럽 코치 대상 프로그램에는 보다 전문적인 프로그램으로 선수 컨디셔닝, 비디오분석법이 추가됐으며, 외국인 코치를 초빙해 전문성을 한층 강화했다.

강사진으로는 현역 감독과 코치, 대학 교수, 트레이너 등 분야별 전문가들이 참여해 눈길을 끈다. 유도훈 안양 정관장 감독, 전희철 서울 SK 감독을 비롯해 조동현, 구나단, 신기성, 김도수, 하은주 등이 강사로 출격한다. 외국 강사로는 Hoop Study 소속 저스틴 브랜딧(Justin Brandit)을 초빙했다.

한편, KBL은 유소년 클럽 농구대회와 장신자 프로그램 등 유망주 발굴 사업을 지속 추진 중이다. 유소년 지도자들의 전문성과 기본 소양 강화 등 스포츠 지도자 양성을 위한 다양한 프로그램을 지속 개발할 방침이다.

