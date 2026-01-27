코이카, 학위과정 연수로 글로벌 인재 미래 잇는다

코이카(KOICA·한국국제협력단)는 대한민국과 개발도상국 간 교육을 통한 인적 교류를 확대하고, 협력국과의 상생을 이끌어갈 미래 세대를 육성하기 위한 학위연수사업 올해 프로그램을 본격 가동한다고 27일 밝혔다.

앞서 코이카는 지난 23일 경기도 성남시 연수센터에서 2026년 첫 석·박사 학위연수 입국자 23명을 대상으로 오리엔테이션을 갖고 올해 학위연수사업의 본격 시작을 알렸다. 가나, 몽골, 방글라데시, 우즈베키스탄, 이집트, 콜롬비아, 페루 등에서 온 3명의 박사 과정, 20명의 석사 과정 연수생이 함께했다. 2026년 코이카의 글로벌 인재 양성을 위한 석·박사 학위연수 사업에는 여러 개발도상국으로부터 온 총 1048명의 연수생이 함께할 예정이다.

코이카의 학위연수 사업은 1997년부터 지금까지 총 95개 국에서 6500여 명의 인재를 배출했다. 학위연수사업은 경제사회 발전을 이끌어갈 인재를 양성함으로써 개도국의 실질적인 발전에 기여할 수 있다는 점에서 중요한 의미가 있다.

연수생들은 귀국 후에도 한국과의 우호적 관계를 유지함으로써 양국 간 파트너십을 강화하는 가교 역할을 수행하고 있다. 특히 2020년부터 시작한 박사 학위 연수사업은 협력국의 발전 기여도가 높은 ‘한국 우호 인적 자원’ 고급 인재를 양성하는 핵심 기반으로 자리 잡았다. 이들은 국가 간 개발협력 사업 추진 시 직·간접적으로 지원하는 역할을 함으로써 현지 발전에 기여하고 있다.

