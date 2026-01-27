포스코퓨처엠, 전고체 배터리 시장 선점 나선다… 美팩토리얼 투자

포스코퓨처엠이 미래 배터리 시장 선점을 위해 미국 전고체 배터리 업체 팩토리얼사에 투자한다.

포스코퓨처엠은 지난 7일 미국의 팩토리얼과 투자계약을 체결하고 26일 투자금 납입을 완료했다. 지난해 11월 양사가 전고체 배터리 기술개발을 위한 MOU를 체결한 데 이어 협력관계를 한층 더 강화한 것이다.

세종시 소재 포스코퓨처엠 기술연구소 직원이 양극재 시험생산을 위한 파일럿설비를 가동하고 있다. 포스코퓨처엠 제공

포스코퓨처엠은 이번 투자를 통해 전고체 배터리 시장의 폭발적 성장에 대비하고, 팩토리얼은 고품질의 전고체 배터리 소재를 안정적으로 확보하는 한편 배터리 제조경쟁력도 강화한다는 계획이다.

홍영준 포스코퓨처엠 연구소장은 “양사는 지속적이고 긴밀한 파트너십 속에 소재기술을 발전시켜 왔다”며 “한층 발전된 파트너십을 통해 전고체 배터리 시장 개화에 발맞춰 독보적인 경쟁력을 확보할 수 있게 될 것”이라고 말했다.

팩토리얼은 미국 매사추세츠주에 본사를 둔 전고체 배터리 업계의 선두주자다. 팩토리얼의 전고체 배터리 플랫폼 솔스티스는 우수한 에너지 밀도와 안전성을 가진 것으로 잘 알려져 있다. 팩토리얼은 현재 한국, 유럽, 북미의 주요 완성차사와 협력관계를 맺고 있다. 포스코퓨처엠 관계자는 "팩토리얼의 네트워크 경쟁력과 포스코퓨처엠의 소재 기술이 결합되어 향후 양사의 협력 관계에서 상승효과를 낼 것으로 기대한다"고 말했다.

한편, 전고체 배터리는 기존 액체전해질 대신 고체전해질을 사용하는 배터리다. 액체 배터리에 비해 에너지밀도와 안전성이 우수하다. 배터리시장의 판도를 바꿀 ‘게임체인저’로 꼽힌다. 포스코퓨처엠은 팩토리얼과 전고체 배터리용 양극재 샘플 테스트를 진행해 왔다.

포스코퓨처엠이 개발 중인 전고체 배터리 소재는 자율주행 전기차, 도심항공교통(UAM) 등 차세대 모빌리티는 물론 휴머노이드, 로보틱스 등 피지컬AI 시장에서도 적용이 크게 확대될 것으로 예상된다.

