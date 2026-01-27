치매 예방부터 돌봄까지… 연수구, 주민 체감형 안심도시 박차

인천 연수구가 주민 체감형 치매안심도시 조성에 박차를 가한다. 예방부터 돌봄에 이르는 성과로 입증된 ‘연수형 관리 서비스’를 본격 가동한다. 연수구는 2024년 5월 ‘치매 걱정 제로도시’ 선포 이후 지난해 치매 조기 발견에 총력을 기울였다고 27일 밝혔다.

기존 내소자 중심의 검진에서 지역 곳곳으로 찾아가는 밀착형 상설 정책을 확장한 게 대표적이다. 서비스 접근이 어려운 홀몸 어르신과 거동 불편자 대상의 1대 1 방문검진 등을 모두 3000여건 진행했다.

전국 최초로 전용번호를 도입한 ‘연수형 치매원라인 콜센터’는 상담부터 의료를 한 번에 받을 수 있도록 했다. 환자와 가족들에게 실질적인 도움이 제공된 점을 인정받아 인천시 우수사례로 선정된 바 있다.

전화형 1대 1 인지회상 프로그램 같은 여러 콘텐츠로 치매 고위험군과 가족의 삶의 질 향상에도 기여했다는 평가를 받는다. 전화형 인지건강관리 ‘기억보듬사업’의 경우 ‘2024년 치매관리 우수사례 경진대회’에서 보건복지부 장관상을 차지했다.

디지털 기술을 접목한 스마트 서비스도 성과를 내고 있다. 인천 최초로 송도권역 치매안심센터에 정보통신기술(ICT)이 접묵된 ‘뇌 건강 카페’를 마련해 다양한 정보를 구민에게 제공 중이다. 인지훈련로봇과 스마트테이블 등은 만족도 100%에 육박하고 있다.

구는 주민과 함께하는 ‘참여형 치매 관리’ 시스템도 구축했다. 아울러 정책 연속성과 공감대 강화 차원에서 관련 포럼을 개최할 예정이다. 치매정책의 변화와 성과는 나누고 전문가 강연으로 향후 실천과제를 모색하는 장이 될 전망이다.

구 관계자는 “치매는 개인과 해당 가족만의 문제가 아닌 지역사회가 더불어 책임져야 할 과제”라며 “예방체계는 한층 강화하고 고위험군 조기 발견과 환자·가족을 위한 맞춤형 지원으로 ‘치매걱정 제로도시 연수’를 만들어 가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지