'치명률 최대 75%' '백신·치료제 없어' 니파바이러스 확산 조짐...인도, 긴급 대응

최근 인도에서 니파 바이러스 감염이 확인되면서 당국이 조치를 취했다. 연합뉴스

인도 동부 서벵골주 지역에서 인수공통감염병인 니파바이러스 감염이 확인되면서 현지 보건 당국이 긴급 대응 체제에 돌입했다.

23일(현지시간) 더 이코노믹 타임스 등 외신은 서벵골주 보건 당국이 최근 니파 바이러스 확진자 5명이 발생해 밀접 접촉자 약 100명을 대상으로 격리 조치를 시행했다고 전했다. 이는 추가 전파 가능성을 차단하기 위한 예방 차원에서 시행됐다.

인도 중앙정부는 사태의 심각성을 고려해 중앙 차원의 대응팀을 현지로 파견했다.

현재 확진자 가운데는 의료진도 포함돼 있다. 이 중 간호사 2명은 현재 중증 상태로 전해진다. 현지 보건 당국은 역학조사와 격리 조치 확대로 의료진 보호 조치를 한층 강화하고 있다.

이 같은 상황에 인접 국가들도 경계하는 태도를 보였다. 태국은 인도에서 출발한 항공편 승객을 대상으로 검역을 도입하고, 네팔 또한 국경 지역을 중심으로 감시 태세를 강화했다.

앞서 WHO(세계보건기구)는 2024년 니파 바이러스를 국제 공중보건 위기 상황을 일으킬 수 있는 우선순위 병원체로 지정했다.

니파바이러스감염증은 사람‧동물 모두 감염될 수 있는 인수공통감염병으로 인체 감염시 40~75%의 높은 치명률을 보인다. 사진은 202년 9월 질병관리청 홈페이지에 게재된 카드뉴스 중 하나. 질병관리청

니파 바이러스는 박쥐를 숙주로 하는 인수공통감염병이다. 감염시 치명률이 약 40%에서 최대 75%에 이를 정도로 높다.

감염 경로는 대추야자 수액 등 오염된 식품을 섭취‧감염된 동물과 직접 접촉‧감염된 환자의 체액 접촉 등으로 전해진다. 현재까지 백신, 치료제는 없으며 사람 간 전파가 가능해 크게 우려되고 있다.

감염자는 보통 5~14일의 잠복기를 거친 뒤 발열, 두통, 구토, 인후통, 근육통 등의 증상을 겪는다. 무증상 감염 사례도 보고됐다. 상태가 악화할 경우 뇌염이나 의식 저하, 혼수, 정신 혼란 등 심각한 신경계 합병증으로 이어질 수 있다.

현재까지 국내 유입이나 발생 사례는 보고되지 않았다. 지난해 9월 질병관리청은 인도 등을 방문할 경우 비눗물로 30초 이상 손 씻기, 과일박쥐나 아픈 돼지와의 접촉 피하기 등 각별하게 개인 위생을 주의했다.

