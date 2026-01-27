기아, 신형 셀토스 출시…하이브리드 모델 추가

기아가 27일부터 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘디 올 뉴 셀토스’의 계약을 시작한다.

셀토스는 2019년 1세대 출시 이후 국내에서 33만대 이상 판매된 핵심 모델로, 이번 신모델은 6년 만에 선보이는 완전변경(풀체인지) 모델이다.

기아 ‘디 올 뉴 셀토스’. 기아 제공

신형 셀토스는 하이브리드 라인업을 추가해 1.6 하이브리드와 1.6 가솔린 터보 등 2개의 파워트레인으로 운영된다. 하이브리드 모델은 시스템 최고 출력 141마력, 최대 토크 27.0kgf∙m를 발휘하고 최대 복합연비는 19.5㎞/ℓ다.

연비와 주행 편의성도 향상됐다. 스마트 회생 제동 시스템 3.0은 차량 흐름과 내비게이션 정보를 활용해 브레이크 페달을 밟는 빈도를 줄여주고, 하이브리드 계층형 예측 제어 시스템은 주행 경로와 도로 상황을 예측해 배터리 충전량을 최적으로 제어한다.

가솔린 모델은 최고 출력 193마력, 최대 토크 27.0kgf∙m에 최대 복합연비는 12.5㎞/ℓ다. 4WD(사륜구동) 모델은 터레인 모드를 통해 다양한 노면 환경을 안정적으로 주행할 수 있다.

신형 셀토스는 기존보다 전장 40㎜, 축간거리 60㎜, 전폭 30㎜가 확대되면서 2열 머리 공간과 다리 공간이 각각 14㎜, 25㎜ 늘어났다. 차체 평균 강도는 약 20% 개선됐다. 또 동급 내연기관 차량 최초로 전방 충돌방지 보조 2, 고속도로 주행 보조 2, 오토 플러시 도어 핸들 등이 적용되는 등 첨단 안전·편의 사양을 대거 탑재했다.

판매 가격은 기존보다 약 200만원 인상됐고 하이브리드 모델은 세제 혜택을 반영해 2898만원부터 시작한다.

