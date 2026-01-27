“지디 컬렉션으로 ‘폰꾸’하고 SNS에 공유해요”…2030세대 도산에 몰려든 이유 [현장]

블랙핑크 제니, 레드벨벳 조이 등 수많은 셀럽 소셜미디어서비스(SNS)에 등장하며 ‘연예인 폰케이스’로 유명세를 떨친 케이스티파이가 브랜드 출범 15주년을 맞아 최초의 글로벌 아이콘으로 지드래곤을 선택하고, 첫 번째 프로젝트 ‘크로마틱 : 형태와 색조 컬렉션’을 공개했다. 오감을 자극하는 몰입형 체험공간으로 꾸며진 플래그십 스토어는 ‘비전이 현실로 구현되는 순간’을 표현했다.

1층은 케이스티파이의 핵심 제품과 크로마틱 컬렉션을 한눈에 볼 수 있는 메인 쇼룸으로 꾸며졌다. 박윤희 기자

26일 서울 도산대로 한복판에 다시 문을 연 글로벌 테크 액세서리 브랜드 ‘케이스티파이(CASETiFY)’ 도산 플래그십 스토어 앞은 이른 시간부터 오픈런을 위해 찾는 이들을 볼 수 있었다. 이날 매장 입구에서 만난 20대 방문객은 “도산 플래그십에서만 볼 수 있는 제품을 구입하러 왔다”면서 “이니셜을 새겨 SNS에 공유할 예정”이라고 말했다.

현장 관계자는 “새로 출시된 크로마틱 색조 컬렉션 중 옥테인 오렌지, 펄스 그린, 쇼크 핑크는 오직 도산점에서만 볼 수 있다”며 “소장 가치가 높아 국내 소비자는 물론, 한국을 찾은 외국인들도 매장을 찾고 있다”고 말했다.

이어 “도산점은 세계 최초의 플래그십 스토어이자 국내 최대 매장으로, 컬렉션 출시마다 공간을 새롭게 리뉴얼하고 있다”며 “제품 체험을 비롯해 브랜드 ‘경험’을 중시하는 2030 방문객들의 발길이 끊이지 않는다”고 덧붙였다.

매장 안으로 들어선 순간 거대한 크기의 ‘하트락 키체인 참’ 센터피스가 시선을 압도했다. 하트락 키체인 참 센터피스는 이번 프로젝트를 상징하는 조형물로, 고객들에게 이번 프로젝트의 브랜드 세계관을 직관적으로 알리고 경험하게 한 것이 특징이다.

케이스티파이 도산 플래그십 스토어.

2층은 특별 포토부스터가 방문객들을 맞이한다. 방문객이 부스 안에서 4가지 형태 중 마음에 드는 프레임을 선택하면, 자신의 얼굴을 담은 폴라로이드 사진을 즉석에서 뽑을 수 있다. 이 외에도 매장 전체에 컬렉션 제품을 느낄 수 있는 다채로운 콘텐츠를 마련해 방문객의 기대감을 높였다.

케이스티파이 도산 플래그십 스토어 지하에 마련된 '크로마틱 터널'.

특히 메탈릭 마감으로 연출된 지하 공간은 브랜드 현실과 비전을 맞닿게 하는 상징적인 공간으로 꾸며졌다. 지하로 내려가자 온통 실버와 미러로 장식된 ‘크로마틱’ 터널이 펼쳐졌다. 바로 앞에는 사방이 미러로 장식된 ‘큐브룸’과 스튜디오형 포토존이 마련련됐다. 폴라로이드 존에 마련된 카메라에 서서 지드래곤처럼 포즈를 취하면서 즉석으로 사진을 인화할 수 있다. 현장 관계자는 “이 곳 플래그십은 단순한 매장이 아닌 몰입형 공간”이라며 “고객이 제품을 체험하는 것을 넘어 다양한 브랜드 ‘경험’을 통해 체험할 수 있도록 꾸몄다”고 설명했다.



3층에서는 키체인 참을 활용해 제품을 커스텀 할 수 있는 공간과 카페가 마련돼 있었다. 이 곳에서는 ‘도레도레’ ‘마호가니’ ‘아모르나폴리’ 등을 운영해 온 F&B 크리에이티브 그룹 도레 크리에이티브 크루(DCC)와 협업한 한정판 디저트와 음료를 만날 수 있다. 컬렉션 컬러와 무드를 ‘먹을 수 있는 경험’으로 확장해 브랜드 경험을 미각과 공간으로 완성했다는 설명이다. 루프탑은 도산 일대 도심 풍경을 새로운 시선으로 조망할 수 있는 공간으로 꾸며졌다.

케이스티파이 도산 플래그십 스토어 외관.

컬렉션 공개에 맞춰 도산점과 성수점에서만 만날 수 있는 혜택도 눈길을 끈다. 케이스티파이 코리아 공식 SNS 채널(인스타그램 혹은 카카오 채널)을 팔로우한 고객에게 카메라 렌즈 폰꾸 스티커 1종을 선착순으로 증정한다.

