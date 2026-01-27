경기도, 미취업 청년에 건강검진비 20만원

경기도가 올해 도내 청년(만 19~39세) 4400명에게 건강검진비와 예방접종비를 지원하는 ‘경기청년 메디케어 플러스’ 사업을 추진한다.



26일 경기도에 따르면 도 건강검진비는 미취업 청년 2200명을 대상으로 위·대장 내시경, 뇌 MRI·MRA 등 건강검진비를 최대 20만원까지 지원하는 내용이다. 도 예방접종비 지원은 중위소득 120% 이하 청년 2200명을 대상으로 HPV, 인플루엔자, 간염 등 예방접종비 20만원까지다.



도는 신청자들이 많을 경우 소득수준, 거주기간 등을 평가해 최종 대상자를 선정할 예정이다. 올 5~6월쯤 대상자를 선정한 뒤 7~12월 지원한다. 지난해에 이어 올해도 청년부부 결혼축하금을 지원한다. 올해 혼인신고를 하는 신혼부부 2880쌍을 대상으로 50만원의 복지포인트를 지급한다. 포인트는 올해 상반기 개설 예정인 ‘경기청년 신혼부부 복지몰’에서 사용할 수 있다.



만 24세 청년에게는 분기별 25만원, 연 최대 100만원을 지역화폐로 지급하는 ‘경기도 청년기본소득’을 3월부터 접수할 예정이다. 청년기본소득 사용처 확대로 학원 수강료와 시험 응시료는 경기도 전역에서 사용할 수 있으며 경기도 청년기본소득 온라인몰 등 일부 온라인 결제도 가능하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지