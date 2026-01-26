라엘, 29CM 입점으로 2030 소비자 접점 확대…“20% 할인 혜택”

우먼 웰니스 케어 브랜드 라엘이 패션&라이프스타일 플랫폼 29CM에 입점하며 2030 여성 고객과의 접점을 강화한다.

라엘은 이번 29CM 입점을 통해 취향과 가치 소비를 중시하는 2030세대 소비자까지 브랜드 경험 기회를 넓힌다는 계획이라고 26일 밝혔다. 라엘은 올리브영, 대형마트, 편의점 등 오프라인은 물론 마켓컬리, 오아시스마켓 등 온라인 유통망을 지속 확장해 왔다.

2030세대 여성 고객의 라이프스타일을 고려해 29CM에서는 여성의 호르몬 주기 전반을 아우르는 라엘의 주요 제품을 선보인다. ‘프리미엄 생리대’를 비롯한 라엘 페미닌 케어 제품과 ‘제주 편백 여성청결제’ 등 라엘 Y존 케어 제품, ‘질 건강 리스펙타 프로바이오틱스’, ‘라엘 밸런스 식물성 멜라토닌 함유 멜라바이츠’ 등 라엘 밸런스의 여성 건강식품을 만나볼 수 있다.

대표 제품인 ‘프리미엄 생리대’는 피부에 닿는 커버와 날개는 물론 흡수층까지 100% 유기농 목화 순면을 적용해 민감한 피부도 편안하게 사용할 수 있다. 특수 압착 기술을 적용한 2중 흡수체로 높은 흡수력과 얇은 두께를 동시에 구현해 쾌적한 사용감을 선사하며, 사탕 수수 유래 바이오매스 함유 소재를 사용한 백시트와 소이잉크를 사용한 케이스 등 환경까지 고려했다.

라엘은 입점을 기념해 29CM의 ‘일요입점회’ 프로모션에 참여한다. ‘일요입점회’는 신규 브랜드 기획전으로, 29CM 에디터가 선정한 대표 상품과 브랜드 소개 콘텐츠를 중심으로 한정 혜택을 선보인다. 입점 첫 날인 25일에는 라엘 전 제품에 사용할 수 있는 29% 할인 쿠폰을 제공했으며, 2월 1일까지 20% 할인 쿠폰도 증정한다. 자세한 내용은 29CM 홈페이지에서 확인 가능하다.

라엘 브랜드 매니저는 “29CM 입점으로 여성 건강을 생각하는 라엘의 브랜드 가치를 더 많은 고객들에게 자연스럽게 소개할 수 있을 것으로 기대한다”며 “이번 일요입점회를 통해 자신의 취향에 맞는 라엘 제품을 발견하는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

