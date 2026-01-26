화요일(27일) 수도권 강추위 지속·강풍에 체감온도 더 낮아

뉴스1

27일 화요일도 수도권과 강원내륙을 중심으로 강추위가 이어지는 가운데 새벽 서해안 쪽에 눈 또는 비가 내릴 전망이다.

26일 기상청에 따르면 화요일 아침 최저기온은 -14∼0도, 낮 최고기온은 -4∼8도일 것으로 예상된다.

특히 전국에 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎 강풍이 불며 추위를 배가시키겠다.

북쪽에서 찬 공기가 지속해서 유입돼 당분간 중부지방을 중심으로 강추위가 이어지겠다.

금요일인 30일에는 아침 기온이 -18∼-3도까지 떨어지고 낮 기온이 -5∼6도에 머물면서 강추위가 나타날 것으로 예상된다.

계속 서풍류가 불고 맑은 날이 이어지며 백두대간 동쪽을 중심으로 대기가 건조하겠다.

현재 서울 동북·서남권과 경기내륙 일부, 강원중·남부내륙, 강원동해안·산지, 전남동부남해안, 영남에는 건조특보까지 내려진 상태다.

바람이 강해 화재 위험성이 크겠으니 조심해야 한다.

밤부터 충남서해안에도 비나 눈이 내리겠으며, 같은 시각 인천·경기남서부와 충청내륙에 눈이 좀 날리겠다.

서해중부먼바다·동해중부먼바다·동해남부북쪽먼바다에 27일 새벽, 서해남부먼바다와 동해남부남쪽먼바다에 27일 오전, 제주남쪽먼바다·제주서부앞바다·남해동부바깥먼바다에 27일 오후부터 바람이 시속 30∼60㎞(9∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ로 높게 일겠다.

