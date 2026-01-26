“트렌드, 실용성 다 잡았다”…다이나핏, 새시즌 맞아 ‘신학기 컬렉션’ 출시

글로벌 스포츠 브랜드 다이나핏은 2026년 새로운 시즌을 맞아 ‘신학기 컬렉션’을 출시했다고 26일 밝혔다.

ITZY(있지) 유나와 함께한 ‘신학기 컬렉션’ 화보, ‘하루(HAROO) 백팩’ 착용. 다이나핏 제공

이번 컬렉션은 백팩, 신발, 의류로 구성된 다채로운 데일리 라인업으로, 신학기 일상에서 폭넓게 활용할 수 있는 제품들로 마련됐다. 브랜드 여성 뮤즈 ITZY(있지) 유나와 함께한 이번 컬렉션은 일상에서의 편의성과 스타일 완성도를 동시에 고려한 디자인이 돋보인다.

신학기 시리즈의 주력 제품인 ‘하루(HAROO) 백팩’과 ‘하루 플러스 백팩’은 각각 20리터, 26리터 용량의 데일리 백팩으로, 여성스러운 셔링 디테일과 카라비너 포인트가 특징인 제품이다. 가볍고 유연한 나일론 소재를 적용해 장시간 착용에도 편안하며, 넉넉한 수납공간과 사이드 포켓이 학기 초 늘어나는 짐을 효율적으로 수납할 수 있도록 돕는다. 색상은 블랙, 오프화이트, 바닐라, 슈가 블루 총 4가지 옵션으로 출시됐다.

주력 스니커즈 ‘카빙 엑스(Carving X)’는 경쾌하고 액티브한 무드를 주는 곡선형 디자인에 입체적으로 조각된 미드솔을 적용해 안정적인 착화감을 제공하며, 볼륨감 있는 형태로 스타일에 구애받지 않고 연출하기 좋다. 전면의 리플렉티브 디테일은 테크 감성을 강조하는 동시에 야간 활동에서 가시성도 고려했다.

새롭게 출시된 의류 라인업 ‘루키&시크(Rookie&Chic)’ 시리즈는 블록코어 무드의 자켓과 트랙수트를 중심으로 취향에 따라 다양한 교차 코디가 가능하도록 맨투맨, 반팔티, 버뮤다 팬츠, 스커트까지 선택의 폭을 넓혔다.

최근 다이나핏은 지난 2일 15일까지 신세계백화점 강남점에서 신학기 시즌을 기념한 팝업스토어를 운영한 바 있으며, 앞으로도 시즌별 소비자들의 구매 트렌드에 적합한 다채로운 제품 출시와 프로모션을 마련할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지