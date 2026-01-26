육군의 ‘신경망’ 전술지휘정보체계 2차 성능개량·배치 완료

방위사업청은 26일 육군의 지휘통제 핵심 시스템인 전술 C4I체계(ATCIS) 2차 성능개량 사업을 성공적으로 마무리하고 부대 배치를 완료했다고 밝혔다.

방위사업청과 육군, 삼성SDS 등 정보통신(IT) 기술진이 협력하여 복잡한 전장정보를 실시간으로 공유·분석할 수 있는 체계를 구축해, 더 많은 무기체계와 정보가 유통 가능해져 현대전에서 가장 중요한 정보 공유 능력이 크게 향상되었다고 방위사업청은 설명했다.

또한 이번 ATCIS 2차 성능개량 사업의 성공을 통해, 인공지능 기반 유·무인 복합 전투체계의 디지털 기반을 마련했다.

인공지능이 방대한 데이터를 분석해 지휘관의 정확한 판단을 지원하고, 드론과 로봇 등 무인 장비와 정보를 주고받으며 함께 작전할 수 있는 환경을 구축했다.

고도화된 기술을 우리나라의 순수 기술로 직접 개발함으로써 국방 소프트웨어 기술 역량을 입증했습니다.

방위사업청은 ATCIS 2차 성능개량 사업을 통해 확보한 소프트웨어 기술과 데이터 처리 노하우를 육·해·공군을 하나의 네트워크로 통합하는 국가 핵심사업인 ‘한국군 합동지휘통제체계’ 개발에 핵심적으로 활용할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지