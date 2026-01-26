메인 뉴스와 주말드라마는 잊어라…여기서는 24시간 내내 ‘프라임 타임’

지난 21일 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 넷플릭스의 ‘넥스트 온 넷플릭스 2026’ 행사가 진행되고 있다. 넷플릭스 제공

넷플릭스가 지난 21일 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 진행한 ‘넥스트 온 넷플릭스 2026’ 행사는 국내 광고 시장에 새로운 이정표를 제시한 자리였다.

단순히 화제성 높은 콘텐츠를 선보이는 자리를 넘어 넷플릭스가 지닌 독보적인 콘텐츠 경쟁력이 어떻게 광고주들에게 실질적인 비즈니스 성과로 이어지는지를 강조했다. 핵심은 콘텐츠로 형성된 시청자의 주목과 몰입이 시청 전반으로 이어져 광고 효과로 누적되는 선순환의 흐름이다.

넷플릭스는 올해 시청자들을 사로잡을 다채롭고 신선한 콘텐츠 라인업을 가장 먼저 공개하며 자신감을 드러냈다. 광고주들의 이목을 집중시킨 것은 단순히 작품의 화려함이 아니었다. 넷플릭스코리아 광고 사업 부문의 이춘 디렉터가 설명한 넷플릭스만의 독특한 시청 환경과 그 안에서 발생하는 광고 효율의 상관관계였다. 이춘 디렉터는 넷플릭스의 방대한 콘텐츠 라이브러리가 시청자들에게 언제든지 운명적인 볼거리를 발견할 수 있는 넓은 선택지를 제공한다는 점을 앞세웠다.

무엇보다 시청자가 콘텐츠를 직접 선택·시청한다는 점은 광고 관점에서 매우 중요한 의미를 갖는다. 시청자가 능동적으로 선택한 각 작품은 곧 해당 시청자만의 히트작이 되며, 시청 시간을 이른바 ‘프라임 타임’으로 만드는 강력한 원동력이 된다. 과거의 전통적인 매체에서 메인 뉴스나 주말 드라마 전후 등 특정 시간대나 요일의 광고 효과가 큰 것으로 알려졌다면, 넷플릭스는 시청자가 콘텐츠에 몰입하는 모든 순간을 광고주를 위한 전략적 접점으로 치환했다.

광고형 요금제는 의미 있는 시청자 기반을 견고하게 형성해 왔다. 넷플릭스는 광고주들이 실제로 광고가 도달하는 시청자 규모를 보다 명확하고 투명하게 이해할 수 있도록 엄격한 집계 기준을 적용한다. 광고형 요금제로 콘텐츠를 1분 이상 시청한 이용자를 기준으로 하는 월간 활성 시청자 수(MAV)를 집계한 결과, 국내 MAV는 무려 1080만명에 달하는 것으로 나타났다. 넷플릭스 내에서의 모든 시청 순간이 광고 관점에서도 유효하고 강력한 접점으로 작동하고 있음을 보여주는 객관적인 지표다.

이러한 시청 환경은 높아진 광고 몰입도로 연결됐다. 조사에 따르면 넷플릭스 시청자들은 광고 시청 시 업계 평균 대비 19% 더 높은 몰입도를 보였다. 광고 효과의 척도인 기억력 부분에서도 시청자 10명 중 6명이 별도의 힌트 없이도 넷플릭스에서 본 광고를 정확히 기억하는 것으로 나타났다. 콘텐츠에 깊게 빠져드는 경험이 광고 효과로까지 자연스럽게 전이되는 넷플릭스만의 차별화된 시청 경험을 보여준다.

넷플릭스는 콘텐츠의 세계관과 브랜드 메시지 그리고 타깃 소비자 사이의 접점을 정밀하게 파고들어 놓칠 수 없는 문화적 순간을 창출한 다양한 파트너십 사례를 공유했다. CJ제일제당·한샘·스텔라 아르투아·캐치테이블은 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌 2 협업으로 작품의 다층적인 매력을 브랜드 경험으로 연결했고, 넷플릭스 영화 ‘나이브스 아웃: 웨이크업 데드맨’ 세계관을 활용한 기아의 마케팅은 글로벌 시장 확장의 대표 사례가 됐다.

이춘 디렉터는 넷플릭스가 이미 시청자의 일상적인 시청 흐름 속에 깊숙이 자리 잡은 매체라고 정의했다. 이어 넷플릭스에서 제공하는 광고도 시청 흐름의 일부로서 기존 매체와 차별화된 강력한 효과를 제공한다고 덧붙였다. 앞으로도 시청하는 모든 순간이 프라임 타임이 될 수 있도록 다양한 콘텐츠 라인업을 지속적으로 강화할 계획인 넷플릭스는 시청자와 광고주 모두에게 의미 있는 환경을 제공하겠다는 포부를 전했다.

