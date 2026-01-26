천연두 지구상에서 박멸시킨 페기 전 美 CDC 국장 별세

천연두 박멸에 결정적 기여를 해 적어도 2억명 이상의 인류를 살렸다는 칭송을 듣는 윌리엄 페기 전 미국 질병통제예방센터(CDC) 국장이 89세를 일기로 별세했다.

25일(현지시간) AP 통신에 따르면 페기가 설립한 세계보건태스크포스(TF)는 페기가 지난 24일 조지아주(州) 애틀란타에서 사망했다고 밝혔다. 세계보건TF는 성명에서 고인에 대해 “세계인의 건강을 개선하기 위해 끊임없는 노력을 기울인 분”이라며 “우리는 매일같이 그 헌신을 기리고자 노력한다”고 경의를 표했다.

1983년 8월 당시 미국 CDC 국장으로 재직하던 윌리엄 페기 박사(왼쪽)가 미 의회에 출석해 증언하고 있다. 오른쪽은 에드워드 브란트 당시 보건복지부 차관보. AP연합뉴스

페기는 1936년 미 중서부 아이오와주 데코라에서 루터교 목사의 아들로 태어났다. 어린 시절 그는 해외에서 루터교 선교사로 일하던 삼촌의 삶에서 영감을 받았다. 10대 소년으로서 의학, 약학 등 생명과학에 강렬한 흥미를 느낀 페기는 장차 알베르트 슈바이처 박사(1952년도 노벨평화상 수상자)처럼 아프리카 오지에서 인술(仁術)을 실천하는 사람이 되길 꿈꿨다.

페기는 대학 졸업 후 의과대학원에 진학했고 25세이던 1961년 의사 자격증을 취득했다. 공중 보건 분야에 관심이 많았던 그는 의사로 일하면서 하버드대 보건대학원에도 다녀 1965년 보건학 석사 학위를 받았다.

의사로서 페기는 CDC에 입사해 그 시절만 해도 무서운 감염병이던 천연두를 집중적으로 연구했다. 기원전 3000년쯤 인도, 이집트 등에서 처음 발생한 것으로 알려진 천연두는 한때 치명률이 30%에 달했다. 20세기 들어서도 약 5억명의 인류가 천연두 탓에 목숨을 잃은 것으로 추정된다.

1970년대 CDC의 천연두 박멸 프로그램 책임자가 된 페기는 흔히 ‘포위접종’(Ring vaccination)으로 불리는 백신 전략을 개발했다. 이는 감염 가능성이 가장 큰 사람들에게 먼저 예방 주사를 놓는 전략이다. 누군가 천연두에 감염된 경우 추가 감염 가능성이 큰 가족, 이웃, 친구 등을 조사해 1·2·3차 접촉자 등으로 분류한 다음 그 순서대로 백신을 접종하는 식이다. 공급이 한정된 백신 물량을 갖고서도 감염 확산을 막는 데 크게 기여했다. 이는 2014년 아프리카에서 에볼라 바이러스 유행으로 ‘국제 공중 보건 비상사태’가 선포되었을 당시 백신 접종 전략의 수립에 그대로 응용됐다.

2012년 5월 당시 버락 오바마 미국 대통령(오른쪽)이 천연두 퇴치에 기여한 공로로 윌리엄 페기 박사의 목에 ‘자유 훈장’ 메달을 걸어주고 있다. AP연합뉴스

이 같은 공로를 인정받아 페기는 지미 카터 행정부 시절인 1977년 CDC 국장에 임명됐다. 같은 해 아프리카 소말리아에서 마지막으로 천연두 발생이 보고됐다. 3년이 흐른 1980년 세계보건기구(WHO)는 “천연두가 지구상에서 박멸되었다”고 선언했다. 페기는 로널드 레이건 대통령으로의 정권 교체 후에도 CDC를 이끌다가 1983년 물러났다.

2012년 당시 버락 오바마 대통령은 페기에게 ‘자유 훈장’(Medal of Freedom)을 수여했다. 이는 미국에서 군인이 아닌 민간인에게 주어지는 최고 영예에 해당한다. 2020년 미국 민간 단체인 생명의미래연구소는 페기를 ‘생명의 미래상’(Future of Life Award) 수상자로 선정했다. 소련(현 러시아)의 보건 행정가로 국제사회에 천연두 박멸 계획 마련을 촉구한 빅토르 즈다노프(1914~1987)와의 공동 수상이었다. 당시 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 “우리 모두는 천연두 박멸에 결정적 기여를 한 두 사람(페기·즈다노프)에게 큰 빚을 졌다”고 말했다.

도널드 트럼프 1기 행정부 시절 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행이 시작됐다. 미국은 확진자와 사망자 모두 세계에서 가장 많았다. 이를 두고 “팬데믹 초반 트럼프 대통령의 소극적 대처가 재앙을 키웠다”는 비판이 제기됐다. 보건의료계 원로로서 페기도 같은 입장을 취하며 트럼프 행정부의 코로나19 대응을 “처참한(disastrous) 수준”이라고 혹평했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지