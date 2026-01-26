김구라, "내가 돈이 없냐"...1달 180만 원 영어유치원 학원비로 母와 갈등

김구라가 어머니와 있었던 갈등을 공개했다. 그리구라

방송인 김구라가 막내딸의 교육을 둘러싸고 어머니와 감정이 격해졌던 경험을 털어놨다.

지난 24일 유튜브 채널 ‘그리구라’에 ‘미혼이라고 집 못 사게 한 아빠, 용서 vs 손절’이라는 제목의 영상이 하나 게재됐다.

영상에는 경기도 안산에 거주하는 31세 미혼 남성이 결혼하지 않았다는 이유로 아버지의 반대에 부딪혀 집을 구매하지 못하고 있다는 사연이 들어왔다.

사연자는 총자산 2억을 모았고, 부동산을 사는 게 목표라고 밝혔다. 그렇지만 아버지가 “결혼도 안 한 놈이 무슨 집이냐, 대출이 너무 많다”고 말했다고.

사연을 들은 김구라는 “아버지가 재테크에 열린 마음을 가진 것도, 그 세대에서 떨어지는 것도 아니다”고 입장을 밝혔다.

집을 사야 하는 가에 대해 의견을 나누다 김구라는 자신의 가족사를 예로 들어 부모와 자녀 간의 시각 차이에 대한 일화를 공개했다.

그는 “우리 어머니께서 39년생이신데, 우리 막내딸이 영어 유치원에 다닌다”, “매달 학원비로 약 180만 원을 지출한다”고 설명했다.

어머니가 “그냥 유치원 보내면 되지. 왜 비싼 영어 유치원을 보내냐”고 물었고, “그는 원비를 한 번쯤 내준다고 해도 시원찮을 판에, 내가 돈이 없냐고”, “나 걱정하는 건 알겠는데 그런 얘기는 하지 마”라고 말했다고. 그 후 어머니는 미안하다는 말을 남기고 전화를 끊었다고 덧붙였다.

김구라는 이 일을 되짚으며 “부모가 자식을 사랑하는 마음은 크다. 그렇지만 그 판단이 현실적으로 다 맞지는 않아, 부모가 자식에게 하는 말이 항상 옳은 것은 아니다”라고 자신의 생각을 밝혔다.

한편 출연진들은 해당 사연에는 집을 사는 게 맞다고 조언했다.

