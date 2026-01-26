BBQ “이민호와 K-푸드 경험 확산”…글로벌 모델 발탁

중국 시장 공략에 나선 제너시스BBQ 그룹이 현지에서 인기를 끄는 배우 이민호를 모델로 발탁했다고 26일 밝혔다. BBQ 제공

중국 시장 공략에 나선 제너시스BBQ 그룹이 현지에서 인기를 끄는 배우 이민호를 모델로 발탁했다고 26일 밝혔다.

이민호는 드라마 ‘꽃보다 남자’, ‘상속자들’, ‘푸른 바다의 전설’ 등 다수의 히트작을 통해 대중적 사랑을 받아온 배우다. 지난해에는 ‘제16회 대한민국 대중문화예술상’에서 대통령 표창을 수상하며 배우로서의 위상을 다져왔다.

특히 중국 등 글로벌 시장에서의 인기가 두드러진다. 드라마 ‘상속자들’은 중국 최대 동영상 플랫폼 요우쿠(优酷)에서 약 1억6000만 조회수를 기록했으며, ‘꽃보다 남자’, ‘더킹’ 등 대표작을 통해 중국 현지 설문조사에서 ‘가장 인기 있는 한국 배우’로 꼽히는 등 높은 인지도를 유지하고 있다.

BBQ는 이민호가 지닌 신뢰감 있고 세련된 이미지가 중국 시장에서 BBQ가 추구하는 ‘프리미엄 K-푸드 대표 브랜드’ 방향성과 부합한다고 판단했다. 이를 통해 중국 소비자들에게 BBQ를 단순한 치킨 브랜드를 넘어 신뢰할 수 있는 글로벌 프랜차이즈로 인식시키는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.

이민호는 2020년 BBQ ‘핫 황금올리브 시리즈’ 론칭 당시 브랜드 광고 모델로 활동했으며, 드라마 ‘더킹’ PPL(간접광고)을 통해서도 BBQ와 호흡을 맞춘 바 있다. BBQ는 이러한 기존 협업 경험을 바탕으로 중국 시장에서 시너지를 이어갈 계획이다.

BBQ는 이번 모델 기용을 계기로 레드노트, 웨이보, 틱톡 등 중국 주요 온라인 채널을 중심으로 브랜드 메시지를 전달하고, 이민호와 함께 다양한 콘텐츠와 마케팅 활동을 전개할 예정이다.

BBQ 관계자는 “이민호와 함께 중국 내 온라인 채널 중심의 브랜드 커뮤니케이션 강화로 프리미엄 K-푸드 경험을 확산하겠다”고 말했다.

