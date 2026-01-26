하남·남양주, 한강 수변 ‘출렁다리’ 만든다

경기 하남시와 남양주시가 한강을 사이에 둔 두 도시를 하나로 잇는 530m 규모의 ‘친환경 출렁다리’ 설치를 본격 추진한다. 이번 사업은 하남 배알미동과 남양주 팔당리를 연결하는 인도교 건설로, 교각을 세우지 않는 공법을 채택해 수중 생태계 교란을 최소화할 방침이다.



25일 하남시에 따르면 두 도시는 최근 중첩규제로 소외된 한강 수변 관광자원 조성을 위해 ‘친환경 연계 발전 공동연구 용역 보고회’를 열어 이 같은 방안을 구체화했다.



보고회는 지난해 5월 ‘경기 동북부 친환경 수변 관광 상생 협의체’ 출범을 계기로 마련됐다. 같은 해 7월 업무협약을 거쳐 실무 태스크포스(TF)를 꾸린 뒤 11월부터 공동연구를 진행해 왔다.



출렁다리는 대규모 교량 건설과 달리 환경 훼손을 최소화하는 구조물로 평가받는다. 차량을 배제한 사람 중심의 통행로로, 탄소 중립과 생태 보전에 기여하는 연결 수단이다.



지난달 열린 중간보고회에선 여러 대안을 비교·분석해 친환경 출렁다리의 경관성과 기능성에 무게를 뒀다. 단절됐던 한강 수변 자원을 연계해 미사경정공원과 덕소 카페거리 등을 잇는 관광명소를 조성하기로 합의했다.



장기적으로는 하남 검단산과 남양주 예봉산을 연결하는 케이블카 설치 방안도 검토한다. 양 지자체는 내년 상반기까지 타당성 조사와 기본계획 수립 등 행정절차를 마무리하고 2028년 착공하기로 했다.

