3000억 ‘대구로페이’ 2월 2일부터 판매

대구시가 다음달 2일부터 지역사랑상품권(지역화폐) ‘대구로페이’ 판매를 시작한다. 고물가로 위축된 시민 소비 부담을 덜고 지역 골목상권에 활력을 불어넣기 위해서다.



25일 시에 따르면 실물 카드와 모바일 카드 모두 사용할 수 있는 대구로페이는 충전식 선불카드 형태로 올해 총 3000억원 규모로 발행한다. 지역 내 연 매출 30억원 이하 사업장인 가맹점뿐 아니라 공공 배달 애플리케이션(앱) ‘대구로’에서도 사용할 수 있다.



대구로페이는 지난해 총 3968억원을 발행했으며, 130만명 이상이 할인·비할인을 포함해 총 5472억원을 충전·사용하는 등 시민들의 호응을 얻었다. 생활 물가 상승으로 소비가 위축된 시민들은 외식·배달·생활소비 전반에서 실질적인 할인 혜택을, 지역 소상공인은 매출 증대 효과를 누릴 것으로 시는 기대했다.



1인당 월 구매한도는 30만원, 보유 한도는 50만원이다. 구매자는 충전 즉시 10% 할인 혜택을 받는다. 시는 대구로페이 전용 앱인 ‘아이엠(iM)샵’ 기능을 지속적으로 개선해 카드 발급과 충전, 결제, 환불, 가맹점 등록 신청까지 한 번에 이용할 수 있는 원스톱 서비스를 제공하는 등 시민 편의를 높이는 데 힘쓰고 있다.

