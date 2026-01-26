자사주 매입 역대 최대… ‘박스피’ 뚫었다 [재테크 특집]

한국거래소는 ‘기업가치 제고’(밸류업) 프로그램 시행 이후 자사주 매입 및 소각 금액이 역대 최대치를 기록했다고 25일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 프로그램 시행 2년 차인 지난해 자사주 매입 금액과 소각 금액은 각각 20조1000억원과 21조4000억원으로 집계됐다. 2023년(8조2000억원 매입·4조8000억원 소각)과 지난해(18조8000억원 매입·13조9000억원 소각)보다 큰 폭으로 증가했다. 기업들의 현금배당액도 2023년 43조1000억원에서 2024년 45조8000억원, 지난해 50조9000억원으로 확대됐다.

‘기업가치 제고’(밸류업) 프로그램을 시행하고 있는 한국거래소. 한국거래소 제공

기업가치 우수 기업 위주로 구성된 코리아 밸류업 지수도 지난해 89.4% 올라 사상 최고치인 1797.52를 기록했다.

한국거래소는 주가순자산비율(PBR)과 주가수익비율(PER) 등 우리 주식시장의 주요 지표가 전년 대비 큰 폭으로 개선돼 ‘코리아디스카운트’(한국 증시의 고질적 저평가) 현상도 완화하는 추세라고 전했다.

