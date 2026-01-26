새해도 ‘고트카드 3+3 더블적립’ 쏠쏠 [재테크 특집]

BC카드가 지난해 고객들에게 큰 호응을 받은 ‘고트(GOAT)카드(사진) 최대 6% 더블 적립 이벤트’를 2026년에도 실시한다.

고트카드는 국내외 이용 실적에 관계없이 일정 비율 ‘페이북머니(선불전자지급수단)’를 자동 적립해주는 생활 밀착형 카드로 금융 소비자 사이에서 인기가 높다. 매월 100만원 이용고객에게 국내 가맹점 최대 1.5%, 해외 가맹점 최대 3% 페이북머니를 적립해 준다.

올해 진행하는 ‘3+3 더블적립’ 이벤트는 12월 말까지 생활금융플랫폼 ‘페이북’ 앱에서 해당 이벤트 응모 고객 대상으로 기본 3% 적립 외 추가 3%를 제공해 최대 6%까지 적립 혜택을 누리도록 했다. 해외 오프라인 결제, 해외 온라인몰 이용 모두 추가 적립 대상이며 월 추가 적립 한도는 3만원이다. 연말까지 3개월 단위로 적립되며 해당 기간 최대 36만원 페이북머니 적립이 가능하다.

김민권 BC카드 상무는 “지난 한 해 동안 ‘고트카드 더블적립 이벤트’는 고트카드만의 주요 혜택 프로그램으로 고객들의 만족도가 높았다”며 “2026년에도 혜택 연장을 통해 고객들의 만족도를 높일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

