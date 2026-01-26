“다이렉트 보험 가입 땐 네이버 포인트 쏜다” [재테크 특집]

‘오천피’ 역대급 불장… “검증된 상품에 똘똘한 투자하세요” 한국 증시가 사상 처음으로 코스피 5000선을 돌파하면서 어느 때보다 투자 열풍이 뜨겁게 불고 있다. 동시에 ‘불장’에서 소외될지 모른다는 불안감인 ‘포모’(FOMO) 심리가 확산하고, 고수익을 노린 레버리지(차입) 투자의 위험성도 최고조에 달하고 있다. 전문가들은 이럴 때일수록 인공지능(AI)과 반도체 등 검증된 분야에 집중하는 투자 전략이 필요하다고 조언한다. 개별 종목의 변동성이 우려된다면, 다양한 우량주에 분산 투자해 위험성을 낮추는 ETF(상장지수펀드) 활용도 안전한 대안이 될 수 있다. 자신의 상태와 생애 주기에 맞춘 보험과 소비 패턴에 최적화된 신용·체크카드를 활용하고, ISA(개인종합자산관리계좌)를 통한 절세 전략을 세우는 것도 ‘오천피’(코스피 5000) 시대에 살아남는 똑똑한 재테크 비결이다.

​

삼성생명은 이달 말까지 삼성생명 다이렉트 홈페이지에서 보장형·금융형 다이렉트 보험상품 가입 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다. 삼성생명 제공

삼성생명은 이달 31일까지 삼성생명 다이렉트 홈페이지에서 보장형·금융형 다이렉트 보험상품 가입 고객을 위해 다양한 혜택을 제공한다고 25일 밝혔다.

이번 이벤트는 삼성생명 다이렉트를 통해 대상 보험상품에 신규 가입한 고객을 대상으로 하며, 가입 후 3회차 납입 및 정상 유지 조건 충족 시 4월 말 이내 경품이 지급될 예정이다.

먼저 보장형 상품의 경우 보험료 구간에 따라 네이버페이 포인트 1만원에서 최대 2만원이 지급된다. 대상 상품은 삼성 인터넷(경증간편) 입원건강보험, 삼성 인터넷 정기보험, 삼성 인터넷 암보험, 삼성 인터넷 비갱신암보험, 삼성 인터넷(신간편) 암치료보험, 삼성 인터넷 치아보험, 삼성 인터넷(신간편) 뇌심건강보험 등 삼성생명 다이렉트의 주요 보장성 상품이다.

금융형 상품 가입 이벤트도 함께 진행된다. 삼성 돌려받는 연금저축보험, 삼성 인터넷 NEW 연금보험은 월 보험료 10만원 이상 각 해당 상품 첫 가입 시 네이버페이 포인트 3만원을 지급한다. 삼성 바로받는 연금보험은 5000만원 이상 가입 시 네이버페이, 스타벅스 3만원 중 고객이 직접 선택할 수 있다.

각 이벤트의 대상 상품, 보장 내용, 혜택과 지급 조건 등 자세한 사항은 삼성생명 다이렉트 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

삼성생명 관계자는 “2026년 새해를 맞아 다이렉트 고객을 위한 혜택을 제공하고자 이벤트를 마련했다"며 “앞으로도 고객이 언제 어디서나 쉽고 편리하게 보험 서비스를 이용할 수 있도록 디지털 채널 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

◆디지털 연금 분석 서비스 출범

아울러 삼성생명은 고객의 안정적인 노후 준비를 돕기 위해 ‘연금 LAB’을 최근 출범했다. 마찬가지로 삼성생명 다이렉트 홈페이지와 삼성금융네트웍스 통합 앱 ‘모니모’를 통해 서비스를 만나볼 수 있다.

지난달 서비스를 개시한 연금LAB은 디지털 연금 분석 서비스로, 고객의 연령·직업·자금 여력 등 개별적인 상황을 종합적으로 고려해 고객에게 가장 필요한 상품을 알려준다. 예를 들어 연말정산 시즌인 연초에는 직장인들에게 연간 600만원 납입 시 최대 99만원(16.5% 세액공제, 관련 세법 충족 시)을 돌려받을 수 있는 연금 상품 등을 알려준다.

마이데이터 연동 없이도 국민연금, 퇴직연금, 개인연금의 예상 수령액을 간편하게 확인할 수 있으며, 연금 성향 진단과 사회초년생의 연금 준비 팁 등 다양한 콘텐츠를 만나볼 수 있다.

이달 말까지 서비스 이용 고객을 대상으로 한 네이버페이 제공 이벤트도 진행 중이다. 추첨을 통해 연금LAB에서 ‘내게 딱 맞는 연금’을 확인하고 응모한 고객 500명에게 네이버페이 1만원을, 방문 후기를 남긴 고객 3000명에게 네이버페이 2000원을 제공한다.

삼성생명 관계자는 “연금LAB을 통해 연금보험의 이로움과 필요성을 체감할 수 있었으면 한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지