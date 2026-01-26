겨울철 주택 화재·동파 대비 한 번에 [재테크 특집]

삼성화재는 ‘주택화재플랜’을 다이렉트 채널에 새롭게 출시했다고 25일 밝혔다.



이번에 출시된 ‘주택화재플랜’은 아파트·주택·빌라 등 다양한 주거 형태에서 발생할 수 있는 화재 손해와 생활 속 위험을 하나의 상품으로 대비할 수 있도록 설계됐다. 화재 발생 시 우리 집 손해는 물론, 불이 인접 주택으로 번지며 발생하는 배상 책임까지 보장해 주거 공간에서의 사고 부담을 줄여준다.

다양한 주거 형태에서 화재 손해와 생활 속 위험을 대비할 수 있는 삼성화재 ‘주택화재플랜’. 삼성화재 제공

겨울철 기온이 급강하하면서 빈번하게 발생하는 동파로 인한 누수 사고를 비롯해 급배수시설 누출 손해, 강도·절도로 인한 가재 도난 등 일상적인 주거 위험 전반도 함께 대비할 수 있다. 화재 사고로 인해 거주가 어려워질 경우에는 임시거주비(숙박비·식비 등)를 지원해 사고 이후의 생활 공백까지 고려한 실질적인 보장을 제공한다.



가입과 보상 절차 역시 간편하다. 판매수수료가 없는 다이렉트 상품으로 합리적인 보험료를 제공하면서도, 보상청구는 모바일을 통해 간편하게 진행할 수 있어 고객 편의성을 높였다.



삼성화재 관계자는 “앞으로도 계절과 생활 환경에 맞춘 실질적인 주거 안전 상품을 선보일 예정”이라고 말했다.

