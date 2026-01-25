“밖은 못 나가도 쇼핑은 한다”…올겨울 유통업계가 벌어들인 한파 특수

유통업계가 올겨울 한파 특수를 제대로 누리고 있다.

뉴시스

25일 업계에 따르면 국내 주요 백화점 3사는 지난 2일부터 18일까지 진행한 신년 정기 세일에서 패션 부문 매출이 눈에 띄게 늘었다. 예년과 달리 새해 시작부터 강력한 한파가 지속되며 겨울 아우터를 중심으로 한 시즌 상품 수요가 매출 상승을 이끌었다는 분석이다.

실제로 신세계백화점의 같은 기간 남성·여성 패션 매출은 전년 대비 각각 25.3%, 24.0% 증가했다. 롯데백화점도 여성·남성 패션이 고르게 성장하며 패션 전체 매출이 30% 신장했고, 현대백화점 역시 남성 패션 매출이 22.5% 늘었다.

추위를 피해 실내 복합 쇼핑 공간을 찾는 고객이 늘면서 백화점 내 식음료(F&B)도 활기를 띠었다. 롯데백화점 잠실점(30%), 인천점(20%), 노원점(50%) 등 주요 점포의 다이닝 매출이 큰 폭으로 증가했다.

온라인 패션 플랫폼에서도 ‘겨울템’의 존재감이 커졌다. 스타일 플랫폼 29CM에 따르면 이달 1~19일 퍼 재킷 거래액은 전년 동기 대비 154% 급증했고, 패딩(62%), 내의·내복(82%)도 두 자릿수 이상 성장했다. 카카오스타일이 운영하는 지그재그에서는 같은 기간 니트 헤어밴드 거래액이 1640% 뛰었고, 울 쇼츠(802%), 퍼 코트(786%), 프릴 니트(586%) 등도 크게 늘었다.

편의점 채널은 겨울 생활밀착 상품의 ‘바로미터’였다. GS리테일이 운영하는 GS25의 이달 1~19일 동절기 매출을 보면 핫팩(43.9%), 마스크(33.7%), 내의(85.5%), 타이즈(34.3%), 감기약(19.4%) 등이 일제히 증가했다. 특히 내의 매출은 무신사 스탠다드 겨울 라인업 확대로 성장 폭이 컸다는 분석이다.

BGF리테일이 운영하는 CU에서도 즉석 군고구마 매출이 34.6% 늘었다. 동절기 의류(22.5%), 핫팩(20.2%), 핫 아메리카노(17.8%), 찐빵·호빵(16.8%), 한방음료(13.8%) 등 ‘추위 대응 상품’이 고르게 팔렸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지