“이번엔 두바이다”…Z세대 취향 쫓아간 유통업계의 속도전

‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’가 Z세대의 입소문을 타고 폭발적인 인기를 얻자, 유통업계가 앞다퉈 ‘두바이 테마’ 신제품을 쏟아내고 있다.

25일 업계에 따르면 최근 세븐일레븐은 ‘두바이식 카다이프 뚱카롱’을 새로 선보였다. 마카롱 사이에 튀르키예식 얇은 면인 카다이프와 피스타치오 크림을 듬뿍 채워, 두쫀쿠 특유의 바삭함과 고소함을 동시에 살린 것이 특징이다.

CU도 두바이 콘셉트 경쟁에 합류했다. CU는 지난 14일부터 ‘두바이 미니 수건 케이크’를 전국 매장에서 판매 중이며, ‘한입 두바이 쫀득 찰떡’, ‘두바이 쫀득 초코’ 등 추가 제품을 잇달아 출시해 두바이 초콜릿 관련 상품을 총 6종으로 확대할 계획이다. 편의점 디저트 진열대 한켠이 ‘두바이 존’으로 채워지는 셈이다.

베이커리와 카페 업계의 반응도 빠르다. 파리바게뜨는 최근 ‘두바이 쫀득볼’을 출시했다. 이 제품은 양재 본점과 판교 랩오브 파리바게뜨점, 광화문 1945점 등 직영 3개 매장에서만 한정 판매되며, ‘희소성’ 전략으로 관심을 끌고 있다. 던킨 역시 ‘두바이 스타일 초콜릿 도넛’과 ‘K두바이st 흑임자 도넛’을 선보였고, 후속 제품을 추가로 개발 중이다. 투썸플레이스도 ‘두바이 초콜릿 쇼콜라 생크림 케이크 미니’를 조만간 출시할 예정이다.

