밖은 영하·안은 놀이터…유통업계, 겨울방학 몰캉스가 바뀌었다

계속되는 한파로 실내 나들이 수요가 늘어나는 가운데 복합쇼핑몰들이 겨울방학을 맞아 아이와 가족 단위 고객을 겨냥한 체험형 콘텐츠를 잇따라 선보이고 있다.

신세계프라퍼티 제공

25일 유통업계에 따르면 스타필드는 실내에서도 아이들이 몸을 움직이며 다양한 체험을 할 수 있도록 예스 두들(Yes Doodle)과 체험형 에듀테이닝 경험을 선사하는 책과인쇄박물관 팝업스토어를 준비했다.

먼저 스타필드 고양(2월3일까지)과 안성(2월5일~2월19일)에서는 스타필드의 대표 키즈 콘텐츠 예스 두들 시즌4를 진행한다.

예스 두들은 아이들이 공간 곳곳을 누비며 낙서 본능을 마음껏 표출할 수 있는 프로그램이다.

올해는 시즌4를 맞아 낙서에 음악을 더한 콘셉트로, 아이들이 음악을 듣고 느낀 감각을 자유롭게 표현할 수 있도록 구성했다.

아이들은 헤드셋으로 흘러나오는 다양한 악기 소리를 들으며 낙서를 즐기고, 소리·리듬·색을 연결해 자신만의 표현을 완성할 수 있다.

특히, 공간 전체를 하나의 거대한 밴드 무대로 꾸미고, 키보드·드럼·기타·베이스를 모티브로 한 체험존을 마련해 각 악기의 특색을 살린 다양한 낙서 체험을 즐길 수 있다.

내가 그린 그림이 음악으로 만들어지는 디지털 체험존 두들 투 뮤직도 만날 수 있다.

화면 속 그림의 선과 색의 변화에 따라 소리가 함께 반응하며, 시각과 청각을 동시에 깨우는 색다른 체험을 선사한다.

스타필드 하남은 다음 달 1일까지 활자 특유의 깊은 눌림과 미묘한 음영의 아름다움을 느낄 수 있는 '찾아가는 책과인쇄박물관 – 한 권의 책이 되기까지' 팝업스토어를 연다.

2015년 개관한 책과인쇄박물관은 우리나라의 우수한 인쇄 문화를 소개하고, 책의 소중함을 전하는 강원도 춘천의 문화 명소다. 책을 만드는 과정을 살펴보고, 활판인쇄 과정을 직접 체험할 수 있다.

이번 팝업에서는 책과인쇄박물관만의 활판인쇄 전시와 체험은 물론, 한정판 굿즈까지 만나볼 수 있다.

아이들이 한 권의 책이 완성되기까지의 과정을 직접 보고 경험하며 자연스레 책과 가까워질 수 있도록 기획했다.

전시존에서는 활자를 손으로 조판하고 눌러 찍어내던 100년 전 활판인쇄 방식을 소개한다.

활판인쇄기가 움직이는 모습과 소리를 통해 우리나라 책과 인쇄의 역사를 살펴보고, 활판인쇄의 가치를 느낄 수 있다.

아이들이 직접 속지를 고르고 엮어보는 나만의 공책 만들기 체험도 마련했다.

체험을 통해 책에 대한 흥미를 기르고, 세상에 하나밖에 없는 기념품도 만들어 간직할 수 있다.

주말에는 책과인쇄박물관장이 직접 전시 해설과 활판인쇄기 시연에 나서 더욱 풍성한 관람 경험을 선사한다.

활판인쇄기의 구조와 작동 원리, 인쇄 과정에 대한 흥미로운 설명을 통해 책이 만들어지는 흐름을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 돕는다.

HDC그룹의 유통 전문 기업 HDC아이파크몰은 28일까지 용산점 리빙파크 3층 '도파민 스테이션'에서 국내 유통업계 최초로 '기미로와 함께하는 종이접기 페스티벌'을 개최한다.

이번 행사는 구독자 10만 명을 보유한 국내 대표 종이접기 크리에이터 '기미로'와 협업해 단순한 어린이 놀이로 인식되던 종이접기를 하나의 '페이퍼 아트' 장르로 재조명한다.

특히 몰입형 취미를 즐기는 '키덜트(Kidult)' 족과 겨울방학을 맞은 가족 단위 고객에게 색다른 경험을 제공할 방침이다.

이번 팝업스토어는 관람객이 종이접기의 예술적 가치를 온전히 느낄 수 있도록 전시, 체험, 굿즈 총 3가지 테마 공간으로 구성됐다.

먼저 전시 존에서는 유튜브에서 큰 화제를 모았던 기미로 작가의 대표작 '페가수스', '꽃게' 등 고난도 창작 작품을 실물로 확인할 수 있으며, 국내외에서 활발하게 활동 중인 다수의 작가들이 종이 한 장으로 빚어낸 정교한 작품 세계를 감상할 수 있다.

이어지는 체험 존에서는 작가들의 도면을 바탕으로 직접 작품을 완성해보며, 눈으로 본 감동을 손끝으로 체험하는 특별한 시간을 제공한다.

전시와 체험의 여운을 간직할 수 있는 굿즈 존도 마련됐다.

작가들의 작품을 따라 해볼 수 있는 '종이접기 체험 키트'와 매니아층 수요가 높은 고급 '금은색지'를 오프라인 최초로 공개하며 초보자부터 중·고급자까지 다양한 난이도의 종이접기를 즐길 수 있는 국내외의 종이접기 서적들도 한자리에서 만나볼 수 있다.

