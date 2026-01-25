“버튼 눌러도 아무것도 안 됐다” 트럼프가 밝힌 비밀무기 ‘디스컴버뷸레이터’

도널드 트럼프 미국 대통령은 군사 작전을 통해 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 체포할 당시 미군이 '디스컴버뷸레이터(Discombobulator)'라는 무기를 사용해 적의 전력을 불능화 상태로 만들었다고 밝혔다.

뉴시스

트럼프 대통령은 24일(현지 시간) 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 지난 3일 미군이 베네수엘라 군사 작전 때 사용한 무기와 관련해 "디스컴버뷸레이터"라며 "나는 이 무기에 관해 설명하고 싶지만 말할 수 없다"고 했다.

이어 "(해당 무기가) 적의 장비를 무력화했다"며 "그들은 러시아와 중국제 로켓을 가지고 있었지만, 한 발도 쏘지 못했다. 우리가 들어갔을 때 그들은 버튼을 눌렀지만, 아무것도 작동하지 않았다"고 말했다.

트럼프 대통령의 언급은 상대의 방공 및 레이더 시스템을 불능 상태로 만드는 교란 무기를 활용했음을 시사한 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 또 이번 인터뷰에서 미국이 지금까지 나포한 7척의 제재 대상 유조선에 실린 베네수엘라 원유를 모두 압류했다고 밝혔다.

그는 "석유가 휴스턴 등 여러 지역의 정유소로 들어오고 있다"며 "(수익은) 베네수엘라가 일부를, 우리가 일부를 가질 것이다. 대형 석유기업들이 들어가서 엄청나게 많은 석유를 가질 것이고, 베네수엘라는 예전보다 훨씬 더 많은 돈을 벌 것"이라고 전했다.

