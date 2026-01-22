"연봉 6천만원, 생활비 전액 지원"…꿀직장 직원모집, 근무지는 어디?

영국 남극조사단(British Antarctic Survey, BAS)이 남극 연구 기지에서 근무할 직원을 모집한다고 밝혀 관심을 모으고 있다. 연봉은 3만 파운드(약 5900만 원)부터 시작하며, 숙소, 식사, 이동, 특수 의류 등 모든 생활비가 지원된다.

21일(현지시간) 영국 데일리메일 보도에 따르면 BAS는 요리사, 배관공, 목수, 발전기 운영자, 보트 담당자, 기상 관측사 등 다양한 직종에서 직원을 채용한다. 계약 기간은 6개월에서 18개월까지 유연하게 조정 가능하다.

기사의 이해를 돕기 위한 이미지. 사진=게티이미지뱅크

남극 연구 기지 운영 책임자 마이크 브라이언은 "공동체를 유지하려면 배관공, 목수, 기계공, 엔지니어, 요리사 등 모든 직업이 필요하다"며 "우리 기지에서 일하는 사람들은 평범하지만, 특별한 장소에서 평범한 일을 한다"고 말했다.

그러나 극한 추위와 함께해야 하는 남극 생활을 위해서는 철저한 준비가 필수다.

남극은 연간 절반 이상이 완전한 암흑이며, 영하 89.2도까지 떨어지는 폭풍이 몰아치기도 한다. 스콧 베이스 남극 기지 재개발 감독관으로 남극 생활을 소셜미디어(SNS)로 기록하는 매티 조던은 남극에서의 생활과 생존 팁을 공유하며, 음식이나 음료를 외부에 두면 금세 얼어버리기 때문에 주의해야 한다고 전했다.

조던에 따르면 남극에서는 영하 43도에서는 최소 두꺼운 옷 세 겹을 입어야 하며 영하 50도 이하에서는 다섯 겹을 착용해야 한다. 필수 장비로는 극한 추위용 재킷, 두 겹 장갑, 모자, 부츠, 고글 등이 포함된다. 조던은 "옷을 여러 겹 겹쳐 입는 것이 가장 효과적이며, 메리노 울 내복을 추천한다"고 말했다.

6년 전 BAS에 합류한 남근 연구 기지 목수인 필 쿨먼은 "남극에서 목수로 일하려면 적응력과 팀워크가 필요하다. 여기서 배운 기술은 실제 생활에서도 활용할 수 있으며, 평소라면 경험하기 힘든 일들을 해볼 수 있다"고 밝혔다.

쿨먼은 이어 "남극 기지는 단순한 연구 기지가 아니라 팀이자 집, 가족과 같다. 날씨가 어떻든 연구와 기지 운영을 함께 유지한다"며 "처음에는 한 시즌만 있을 계획이었지만, 지난 6년간 매 시즌 돌아왔고 앞으로도 멈출 생각이 없다"고 덧붙였다.

현재 BAS 웹사이트에는 농업 기계 운영자, 디젤 발전 기술자, 보트 담당자, 잠수 담당자, 기상 관측사, 무선 통신사 등 직종 공고가 올라와 있으며, 요리사, 기지 책임자, 동물학 현장 보조 등 추가 공고도 예정돼 있다. 숙소, 식사, 이동, 특수 의류, 도구, 교육 등 모든 생활비가 제공되기 때문에 경제적 부담 없이 근무할 수 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지