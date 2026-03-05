“닭보다 작아”…1㎏도 안 되는 초소형 공룡 화석 첫 발견

아르헨티나에서 약 9000만년 전 살았던 초소형 공룡의 화석이 거의 완전한 상태로 발견됐다. 체중이 1㎏도 되지 않았을 것으로 추정되며, 지금까지 남미에서 발견된 비조류 공룡 가운데 가장 작은 종일 가능성이 제기됐다.

미국 미네소타 대학교의 피터 마코비키 교수 연구팀은 지난달 25일(현지시간) 국제 학술지 네이처에 아르헨티나 북부 파타고니아에서 발견된 소형 공룡 화석을 분석한 결과를 발표했다.

소형 수각류 공룡 ‘알나셰트리’ 상상 복원도. 미네소타대 지구환경과학과

연구진은 이 공룡을 ‘알나셰트리 세로폴리시엔시스’로 명명했다. 이는 약 9000만년 전 백악기에 살았던 소형 수각류로, 새와 가까운 계통인 알바레즈사우로이드에 속한다. 수각류는 두 발로 걷는 육식 공룡 집단으로 티라노사우루스나 벨로키랍토르 등이 대표적이다.

이번에 발견된 화석은 2014년 아르헨티나 리오네그로주의 백악기 지층에서 발굴됐다. 기존 남미의 알바레즈사우로이드 화석이 대부분 파편 상태였던 것과 달리 거의 완전한 골격 형태로 보존돼 연구 가치가 높다는 평가다. 연구팀은 작은 뼈를 손상시키지 않기 위해 약 10년에 걸쳐 화석을 정밀하게 조립하고 분석했다.

현미경을 이용한 뼈 조직 분석과 골격 재구성 결과, 알나셰트리는 최소 4년 이상 성장한 성체였던 것으로 확인됐다. 생전 체중은 약 700g 수준으로 추정되며 닭보다 작은 크기다. 이는 지금까지 남미에서 발견된 비조류 공룡 가운데 가장 작은 사례로 평가된다.

알나셰트리는 길고 가는 뒷다리와 함께 다른 알바레즈사우로이드보다 긴 앞다리를 지녔다. 특히 앞다리에는 세 개의 발가락이 남아 있고 이빨도 상대적으로 큰 등 기존 종들과 다른 특징을 보였다. 연구진은 이러한 형태가 후기 알바레즈사우로이드에서 보이는 땅파기 특화 구조와는 다른 원시적 특징이라고 설명했다.

‘알나셰트리’ 화석. 미네소타대 지구환경과학과

마코비키 교수는 “파편적 골격 대신 거의 완전한 표본을 확보한 것은 고생물학의 로제타석을 발견한 것과 같다”고 말했다. 로제타석은 고대 이집트 상형문자 해독의 단서를 제공한 비석이다.

이번 연구로 알바레즈사우로이드의 진화 과정에 대한 기존 가설도 일부 수정됐다. 과거에는 이 공룡들이 아시아에서 진화한 뒤 남미로 이동했다고 봤지만, 연구팀은 조상이 초대륙 판게아 시기에 널리 분포했고 이후 대륙 분리 과정에서 각 지역에서 독립적으로 진화했을 가능성이 크다고 분석했다.

또한 몸집이 시간이 지날수록 점점 작아졌다는 기존 가설과 달리, 여러 계통에서 독립적으로 몸집이 커지거나 작아지는 변화가 반복된 것으로 나타났다.

