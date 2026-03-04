日 방송계 여성 70% "성희롱 피해"…불필요 신체 접촉도 만연

일본 방송업계에 종사하는 여성 10명 중 7명이 직장에서 성희롱당한 경험이 있으며, 일부는 극단적 선택을 고민할 정도로 정신적 고통을 겪었다는 조사 결과가 나왔다.



4일 아사히신문에 따르면 도쿄대 대학원 다나카 도고 교수팀이 지난해 5월부터 지난 1월 사이에 전·현직 방송인 183명(남성 62명, 여성 119명 등)을 대상으로 조사한 결과, 여성 응답자의 70.6%(84명)가 '성희롱당했다'고 답했다.



피해 유형은 다양했다. '불필요한 신체 접촉'을 경험했다는 여성은 44.5%(53명), '성 접대 요원으로 동원'됐다는 응답도 14.3%(17명)에 달했다.



특히 여성 응답자의 10%가량은 성관계를 강요당한 적이 있다고 답했다.



남성 응답자 중 32.3%(20명)가 성희롱성 발언을 들은 적이 있고, 6.5%(4명)는 불필요한 신체접촉을 강요당한 적이 있는 것으로 나타났다.



구체적으로는 스튜디오에서 체형에 대해 질문을 받은 뒤 강제로 껴안기거나, 간부들의 술자리에 '접대 요원'으로 동원돼 성적인 대화에 노출되는 일이 빈번했다.



피해 여파도 심각해 응답자 중 39명은 "자살을 생각했다"고 답했고, 30명은 괴롭힘을 견디다 못해 직장이나 직업을 바꾼 것으로 나타났다.



이번 조사는 지난해 아이돌 그룹 '스마프'(SMAP) 리더 출신 연예인 나카이 마사히로를 둘러싼 연예계의 성 착취 이슈 등이 제기되며 업계 전반의 실태를 파악하기 위해 실시됐다.



조사팀은 "공공성을 가진 방송국이 내부에서는 인권침해를 방치하는 모순을 갖고 있다"고 지적했다.

<연합>

