덴마크 총리, 그린란드 깜짝 방문…향후 대응 방안 논의

메테 프레데릭센 덴마크 총리가 23일(현지시간) 덴마크의 자치령인 그린란드를 깜짝 방문했다.



프레데릭센 총리는 이날 그린란드 수도 누크를 찾아 옌스-페레데리크 닐센 그린란드 총리와 만났다.



두 지도자는 이날 회동에서 미국과 북대서양조약기구(NATO·나토)가 다보스에서 체결한 그린란드·북극 지역 안보 강화를 위한 합의를 분석하고, 향후 추진할 외교적 공동 대응 방향을 논의한 것으로 전해졌다.

23일 누크의 어시장을 방문한 프레데릭센 덴마크 총리(왼쪽에서 두번째)와 닐센 그린란드 총리. AFP 연합뉴스

프레데릭센 총리가 이날 벨기에 브뤼셀에서 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 만난 뒤 비행 시간만 5시간 이상 걸리는 누크로 곧장 날아온 것은 도널드 트럼프 미국 대통령의 병합 위협에 몇주 동안 마음을 졸였던 그린란드 주민들을 위로하고, 지지를 표현하기 위한 것으로 풀이된다.



그는 이날 누크에서 별도의 기자회견 없이 "우리는 다음 단계를 준비하고 있다"며 "무엇보다도 어려운 시기를 겪고 있는 그린란드 주민에게 우리의 강력한 지지를 보여주기 위해 왔다"며 방문 취지를 설명했다.



그는 덴마크 공영방송 DR과의 인터뷰에서 트럼프 대통령의 그린란드 통제 야심에서 비롯된 상황이 여전히 "심각하다"면서 향후 그린란드와 함께 외교적·정치적 해법을 추구해 나갈 것이라고 말했다.



그는 또 덴마크 TV2와의 인터뷰에서는 "근래 많은 말들이 오갔고, 위협도 있었다. 이제는 외교적·정치적 접근을 시도하는 지점에 와 있다"며 "덴마크와 그린란드는 이를 성공시키기 위해 할 수 있는 것을 다 할 것"이라고 강조했다.



베이지색 점퍼 차림의 프레데릭센 총리는 이날 닐센 총리와 눈덮인 누크 시내를 나란히 걸으며 시민들에게 반갑게 인사하는 장면도 포착됐다.



이들은 누크의 유치원, 어시장 등도 함께 방문해 어린이들과 이야기를 나누고, 상인들과 소통하며 시민들에게 친근하게 다가가는 모습도 보여줬다.



한편, 그린란드 영유권을 거듭 주장하던 트럼프 대통령은 이날 폐막한 다보스 포럼에서 군사력 사용을 배제하고 즉각 협상하길 원한다고 말을 바꿨다.



몇 시간 뒤에는 뤼터 나토 사무총장과 회동에서 미래 합의의 틀을 만들었다며 덴마크와 그린란드에 파병한 7개국 등 유럽 8개국에 대한 추가 관세도 철회한다고 밝히며 한발 물러섰다.

