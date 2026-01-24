'신세계家' 애니, 판도라의 상자 열렸다

그룹 '올데이 프로젝트' 타잔과 애니. 애니 SNS

그룹 올데이 프로젝트 멤버 타잔(이채원)이 같은 팀 멤버 애니(문서윤)의 생일을 맞아 축하 메시지를 전했다.

타잔은 지난 23일 팬 소통 플랫폼을 통해 애니의 생일을 축하했다.

같은 날 생일을 맞이한 애니를 향해 그는 “애니 문씨 생일 축하합니다. 우리 오글거리는 말은 많이 안 하니까 근데 안 해도 다 알지?”라고 애정을 드러냈다.

팬들과 함께 생일을 축하해주고 싶은 마음도 드러냈다. 그는 데이원 모두 애니 문의 생일을 축하합시다"라며 팬들과 함께 축하하는 분위기를 형성했다.

이와 함께 타잔은 여러 장의 사진도 공개했다. 공개된 이미지에는 애니가 편안한 차림으로 집에서 운동하거나 일상에서 찍힌 듯한 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

영상통화로 애니와 소통하고 있는 모습을 캡처한 그는 자신의 일상 모습도 공개했다. 그는 눈썹을 염색하는 과정이 그대로 공개되며 팬들 사이에서 웃음을 자아냈다.

타잔은 사진을 올리기 전 애니에게 “네 사진 올릴 건데 나 진짜 판도라의 상자 연다”고 허락받았음을 밝혔지만, 이를 두고 일부 팬들은 “타잔의 판도라가 열린 거 아니냐”는 유쾌한 반응을 남긴 것으로 전했다.

이에 애니는 댓글을 통해 "하. 고맙다. 친구야. 근데 진짜 이건 좀", "타잔 씨 진짜 하 감사합니다"고 반응했다. 타잔은 "미안... 근데 축하해"라고 덧붙였다.

한편 올데이 프로젝트는 지난해 12월 첫 미니 앨범 ‘ALLDAY PROJECT’를 발표했다.

