경찰 ‘최민희 딸 축의금’ 의혹 국회사무처 압수수색…첫 강제수사

경찰이 국회 과학기술정보방송통신위원장인 더불어민주당 최민희 의원이 국정감사 기간에 피감기관 등으로부터 자녀 축의금을 받았다는 의혹과 관련해 강제수사에 착수했다.

23일 경찰에 따르면 서울 영등포경찰서는 이날 오후 3시부터 5시까지 2시간여 동안 국회사무처 운영지원과에 대한 압수수색 영장을 집행했다.

더불어민주당 최민희 의원. 연합뉴스

최 의원은 지난해 10월 국정감사 기간에 딸의 결혼식을 치르며 정치인과 피감기관들로부터 축의금을 받아 논란이 일었다. 또 딸을 대신해 본인 계정으로 국회 사랑재 결혼식장을 신청했다는 의혹도 받는다.

경찰은 지난해 11월 청탁금지법 위반 및 직권남용 등 혐의로 최 의원을 고발한 보수 성향 유튜브 채널 가로세로연구소 운영자 김세의씨를 불러 조사했다.

민주당 윤리심판원도 21일 최 의원을 대상으로 직권 조사 명령을 내렸다. 한동수 민주당 윤리심판원장은 “(진행 중인 경찰) 수사와 징계는 별개”라며 “당규와 절차에 따라 진행이 될 것”이라고 밝혔다.

