마세라티, 럭셔리 하이퍼카 ‘GT2 스트라달레’ 공식 출시

다카유키 기무라 마세라티 코리아 총괄이 ‘GT2 스트라달레(Stradale)’ 옆에서 포즈를 취하고 있다. 사진=마세라티코리아 제공

이탈리안 럭셔리카 브랜드 마세라티(Maserati)가 고성능 슈퍼 스포츠카 ‘GT2 스트라달레(Stradale)’를 23일 공식 출시했다.

올해는 마세라티가 모터스포츠 100주년을 맞이한 해다. 마세라티는 이를 기념해 새해 첫 신차로 GT2 스트라달레를 선택했다.

다카유키 기무라 마세라티 코리아 총괄은 “GT2 스트라달레는 수많은 레이스의 역사로부터 비롯돼 극한의 퍼포먼스를 발휘한다”며 “GT2 스트라달레에는 레이스카 GT2의 강력한 성능과 MC20가 성공적으로 로드카에 접목할 수 있도록 장인 정신을 유지하는 데 주력했다”고 밝혔다.

그러면서 “GT 스트라달레는 고성능 스포츠카를 기다려온 국내 고객들에게 특별한 선택지가 될 것”이라고 강조했다.

고성능 슈퍼 스포츠카 GT2 스트라달레. 판교=이동준 기자

◆모터스포츠에 대한 집념과 기술력 집약

GT2 스트라달레는 마세라티가 한 세기 이상 쌓아온 모터스포츠에 대한 집념과 기술력을 뿌리에 둔 스포츠카다.

마세라티는 GT 레이싱 대회 복귀를 위해 탄생한 ‘GT2’의 기술력을 접목했다. 이를 통해 마세라티의 우아한 디자인을 갖추면서도 GT2 레이싱 성능을 일상생활에서 경험할 수 있다.

마세라티의 모든 차량은 장거리 여행을 빠르고 편안하게 할 수 있도록 설계됐다.

마세라티는 양산차에서 볼 수 없는 레이싱 퍼포먼스를 도로 위에서 구현하기 위한 다양한 요소를 고려해 이 차를 설계됐다.

경량화를 통해 공차중량을 MC20 대비 59kg 줄였다. 또 공기 흐름을 정교하게 다듬은 바디 패키지, 대형 리어 윙 등은 280km/h의 고속 주행 시 최대 500kg에 달하는 다운포스를 생성한다.

이는 서킷에서 축적한 마세라티의 레이싱 기술을 반영한 것으로, 도로 위에서도 레이스카에 가까운 퍼포먼스를 구현한다.

GT2 스트라달레는 현행 모델 중 가장 강력한 네튜노 엔진을 갖춰 640마력(PS)의 최고출력과 720Nm의 최대 토크를 발휘한다.

정지 상태에서 100km/h까지 도달하는 데 걸리는 시간(제로백)은 단 2.8초로, 역대 후륜구동 모델 중 가장 폭발적인 순간 가속력을 뿜어낸다. 최고 속도는 324km다.

GT2 스트라달레 실내. 사진=마세라티코리아 제공

◆럭셔리한 최고급 소재

외관은 마세라티 특유의 우아한 비율 위에 퍼포먼스를 시각적으로 드러내는 디테일을 더한 것이 특징이다.

여기어 카본 파이버를 적극 활용한 차체 구성, GT2 스트라달레만의 리어 윙과 디퓨저로 고성능 모델로서의 정체성을 강조했다.

특히 마세라티의 다양한 전용 컬러와 맞춤 제작 프로그램 ‘푸오리세리에(Fuoriserie)’을 이용하면 전 세계 단 한 대뿐인 나만의 차를 완성할 수 있다.

이밖에 알칸타라 소재의 인테리어, 이탈리아 ‘사벨트(Sabelt)’ 사와 특별히 디자인한 탄소 섬유 소재의 새로운 더블 쉘 시트 등이 적용됐다.

스티어링 휠은 마세라티의 수석 드라이버이자 전 MC12 월드 챔피언인 안드레아 베르톨리니(Andrea Bertolini)의 자문을 통해 특별 제작됐다.

GT2 스트라달레. 사진=마세라티코리아 제공

◆일상까지 고려한 세심한 드라이빙

GT2 스트라달레는 트랙 주행은 물론 일상적인 드라이빙까지 고려한 주행 모드를 제공한다.

또 최신 세대의 마세라티 인텔리전트 어시스턴트(MIA) 멀티미디어 시스템을 통해 스포츠카 운전에 익숙하지 않은 고객도 직관적인 주행 정보 확인 및 차량 기능 조작이 가능하다.

특히 이탈리아 하이엔드 오디오 브랜드인 ‘소너스 파베르(Sonus faber)’ 사의 프리미엄 6-스피커 오디오 시스템을 기본으로 제공해 심도 있고 독특한 사운드를 선사한다.

한편 GT2 스트라달레는 100% 주문생산 방식으로 제작된다.

GT2 스트라달레의 국내 판매 가격은 4억 5050만원부터 시작하며, 5년 무상 보증 및 3년 유지보수 프로그램이 기본 제공된다.

마세라티 판교 전시장, 서비스센터. 판교=이동준 기자

