“김밥용 김 포장지에 ‘스시 앤 롤’로 표기? KIMBAP으로 바꿔야”

서경덕 성신여대 교수가 김밥의 영문 표기를 기존의 ‘Sushi and Roll(스시 앤 롤)’에서 한국어 발음을 그대로 살린 ‘Kimbap’ 또는 ‘Gimbap’으로 바꾸자고 제안했다. 최근 한국 김밥이 세계적인 인기를 얻고 있음에도 여전히 ‘스시 앤 롤’로 표기하는 곳이 맞아 개선이 필요하다는 지적이다.

일부 '김밥용 김' 포장지에 '스시 앤 롤'(SUSHI AND ROLL)로 표기한 모습. 서경덕 교수 제공

서 교수는 23일 페이스북에 국내에서 생산된 김밥용 김 제품 포장지의 영문 설명 부분 사진을 게시하며 이같이 주장했다. 해당 사진을 보면 ‘김밥’은 ‘Sushi and Roll’로 표기돼 있다. ‘스시앤롤’은 서구인들에게 친숙한 스시(Sushi·생선초밥)와 ‘돌돌 만다’는 의미인 ‘롤(Roll)’을 합친 것으로, 그동안 김밥을 가리키는 영어 표현으로 사용돼 왔다.

서 교수는 김밥이 이미 세계인들이 즐기는 한국 대표 음식으로 자리 잡았다는 점을 강조했다. 지난해 전 세계적으로 인기를 끈 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’에서는 주인공 헌트릭스 멤버가 김밥을 먹는 장면이 등장해 화제를 모았다. 또 미국 유명 슈퍼마켓 체인 ‘트레이더조’에 냉동 김밥이 판매돼 미국인들에게도 큰 인기를 끌고 있다.

서 교수는 “과거에는 외국인들이 김밥을 잘 몰랐기 때문에 이해를 돕기 위한 차원에서 ‘스시 앤 롤’이라는 표기를 사용할 수밖에 없었던 점은 충분히 이해한다”면서도 “이제 김밥은 전 세계인이 즐기는 K푸드의 대표 주자로 성장한 만큼 당당히 ‘KIMBAP’(혹은 GIMBAP)으로 표기해야 한다”고 주장했다.

이어 “지금까지 전 세계에 김치, 비빔밥 등을 꾸준히 홍보해 왔는데 올해부터는 김밥, 떡볶이 등을 널리 알려나갈 예정이다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지