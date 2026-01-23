‘486억 편취’ 캄보디아 스캠 조직, 73명 전세기로 강제 송환 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

캄보디아에서 스캠(사기), 인질강도 등에 가담한 한국인 범죄 조직원 73명이 23일 국내로 강제 송환됐다.

캄보디아를 거점으로 대규모 스캠 범죄를 저지른 한국 국적 피의자 73명이 23일 오전 인천국제공항 2터미널을 통해 강제 송환되고 있다. 이들은 우리 국민 869명을 대상으로 약 486억 원의 피해를 입힌 혐의를 받고 있다. 경찰청·법무부·외교부·국가정보원으로 구성된 '초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)'에 따르면 이번 송환은 단일 사건 기준 역대 최대 규모의 범죄자 이송 사건이다.

초국가 범죄 대응을 위해 구성된 범정부 태스크포스(TF)는 한국민 869명에게 약 486억원을 편취한 혐의를 받는 한국 국적 피의자 73명을 국내로 송환한다고 이날 밝혔다. 이들을 태운 대한항공 KE9690편은 캄보디아 프놈펜에서 출발해 이날 오전 9시 41분쯤 인천국제공항에 착륙했다.

캄보디아를 거점으로 대규모 스캠 범죄를 저지른 한국 국적 피의자 73명이 강제 소환된 23일 오전 인천국제공항 2터미널에서 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF) 유승렬 치안감이 브리핑을 하고 있다.

한국 범죄자들을 해외에서 전세기로 집단 송환한 것은 이번이 네번째로, 단일 국가 기준 역대 최대 규모의 송환 작전이다.

피의자들은 한국인 869명에게서 약 486억원을 가로챈 혐의를 받는다. 70명은 로맨스 스캠이나 투자 리딩방 운영 등 스캠 범죄 혐의를, 3명은 인질강도와 도박 등 혐의를 받는다.

캄보디아를 거점으로 대규모 스캠 범죄를 저지른 한국 국적 피의자들이 23일 오전 인천국제공항 2터미널을 통해 강제 송환되고 있다.

초국가 범죄 대응을 위해 경찰청, 법무부, 국가정보원, 외교부 등으로 구성된 범정부 태스크포스(TF)가 범죄자 검거와 이번 송환 작전을 주도했다. 또 이날 인천공항에는 질서유지 등을 위해 경찰 인력 181명이 동원됐다. 호송에는 버스 10대와 승합차 7대 등이 동원됐다.

캄보디아를 거점으로 대규모 스캠 범죄를 저지른 한국 국적 피의자 73명이 23일 오전 인천국제공항 2터미널을 통해 강제 송환되고 있다. 이들은 우리 국민 869명을 대상으로 약 486억 원의 피해를 입힌 혐의를 받고 있다. 경찰청·법무부·외교부·국가정보원으로 구성된 '초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)'에 따르면 이번 송환은 단일 사건 기준 역대 최대 규모의 범죄자 이송 사건이다.

사진=뉴스1

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지